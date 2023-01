Zaterdag 14 januari opent het Autosalon op de Heizel opnieuw de deuren, na twee geschrapte edities door de pandemie. De voorbije twee jaren waren de slechtste sinds 1995 voor de verkoop van nieuwe wagens in België. Toch is Andreas Cremer, de CEO van sectorfederatie en organisator van het Autosalon Febiac, optimistisch. "Wij verwachten geen dramatische dalingen in de verkoop."

Het Autosalon viert zijn 100ste editie. Maar het is een feest in mineur. In 2022 werden amper 366.303 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is ver verwijderd van de 572.211 in 2011, het beste jaar ooit. 2022 werd het slechtste jaar sinds 1995. Waarom gaat de autoverkoop zo slecht?

ANDREAS CREMER. "De daling is bijna uitsluitend het gevolg van vertragingen in de leveringen van nieuwe voertuigen. Dat komt nog altijd door de stopgezette productie in de autofabrieken na de pandemie. Bovendien is er nog steeds een tekort aan halfgeleiders, cruciale onderdelen van wagens. Een bijkomende factor is de oorlog in Oekraïne. Die leidde nog eens tot een verstoring van de toeleveringsketens. Al die elementen hebben de productie en daarmee de registratie van nieuwe voertuigen aanzienlijk vertraagd. Maar ik noem dat dus tijdelijke verstoringen. Zodra die voorbij zijn, zal de toestand duidelijk stabiliseren. Wij verwachten geen dramatische dalingen. Er is een blijvende behoefte aan individuele mobiliteit. Ook de bevolkingsgroei zal de verkoop verder aanzwengelen."Lees verder onder de infografiekCREMER. "Nu al zijn er tekenen dat de verkoop zich herpakt. In mei vorig jaar zagen we nog een daling met 16 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Eind november was die daling beperkt tot 4 procent. Dat komt ook omdat de Belgische markt voornamelijk wordt gedreven door de bedrijfswagens, goed voor meer dan 60 procent van alle nieuwe auto's vorig jaar. Tijdens de pandemie stelden veel bedrijven bestellingen van bedrijfswagens uit. We merken vandaag een inhaalbeweging."CREMER. "In 2022 was één op de drie nieuw geregistreerde auto's 'geëlektrificeerd'. Dat is een record in België. Ongeveer 87 procent van de volledig elektrische voertuigen die in 2022 werden geregistreerd, werd gekocht door bedrijven of zelfstandigen. De investering in elektrische technologie (het voertuig én de infrastructuur) is gemakkelijker te dragen voor bedrijven. Voor veel bedrijven is het ook een kwestie van imago. Vanaf 2026 zijn alleen elektrische wagens nog fiscaal interessant als bedrijfswagen. Veel bedrijven lopen voorop, en zijn nu al volledig overgeschakeld."CREMER. "De terughoudendheid hangt nog altijd vooral samen met de onzekerheid over de beperkte actieradius. Die vrees is onterecht, want de gemiddelde actieradius van elektrische wagens is 399 kilometer, en de Belg rijdt gemiddeld 60 kilometer per dag. Ook het gebrek aan oplaadinfrastructuur blijft de particulier parten spelen. Bovendien zijn elektrische wagens nog altijd duurder dan wagens met een klassieke verbrandingsmotor. In België krijgt de particulier geen premie voor de aankoop van elektrische wagens. Gelukkig is er keuze genoeg: er zijn ongeveer 200 elektrische modellen op de Belgische markt. Ook dat is een record."CREMER. "Dat blijkt niet uit de cijfers, toch niet massaal. Uiteraard zijn er jongeren die geen auto meer kopen of een rijbewijs halen. Maar dat is niet de meerderheid. Het hangt er ook vanaf waar ze wonen. In stedelijke gebieden kan je misschien gemakkelijker zonder eigen auto. Maar op de buiten is de situatie anders. Ik ken veel jonge mensen die nog steeds een auto nodig hebben voor de verplaatsingen. Jongere mensen halen later hun rijbewijs, wanneer het tijd is voor werk, gezin en kinderen. Het is dus geen afstel, maar uitstel van autobezit."