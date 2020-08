'Studio's als Disney hebben geen honderd mogelijkheden om hun films te slijten aan het grote publiek. Ze hebben er totaal geen belang bij om bioscopen te doen bloeden, integendeel.' Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De beslissing van Disney om zijn nieuwe, fel gehypete film Mulan niet in de bioscoop te lanceren maar via zijn streamingplatform Disney+, veroorzaakt veel heisa in de sector. Terwijl er niets schokkend is aan die keuze. Disney gokt helemaal niet met die beslissing om Mulan uit de westerse cinema te houden, maar kiest eieren voor zijn geld. Het beursgenoteerde Disney wordt midscheeps getroffen door de coronacrisis, slikt miljardenverliezen en wil snel geld in het laatje. Door Mulan op Disney+ te lanceren en er extra voor te laten betalen, wil het de eigen streamingdienst meer abonnees bezorgen én minstens een deel van de productiekosten terugverdienen.

Dat bioscoopuitbaters à la Kinepolis daar niet mee opgezet zijn, spreekt voor zich. Maar nood breekt wet. De rampzalige aanpak van de coronacrisis in de Verenigde Staten, de belangrijkste bioscoopmarkt voor Disney, dreigt de zalen er nog een hele tijd dicht te houden. Ook elders zal het bioscoopbezoek zelfs in het beste geval nog maanden ondermaats blijven. Disney maakt gewoon het beste van de situatie, en die is bikkelhard voor cinema's die snakken naar inkomsten.

Disney verraadt Kinepolis en co. niet.

Disney-topman Bob Chapek belooft dat Mulan een eenmalig feit is. Velen lijken daaraan te twijfelen, maar waarom? Studio's als Disney hebben geen honderd mogelijkheden om hun films te slijten aan het grote publiek. Ze hebben er totaal geen belang bij om bioscopen te doen bloeden, integendeel.

Gevaarlijker voor bioscopen is het harde spelletje dat de filmmaatschappij Universal speelt. Die profiteert van de precaire toestand waarin de Amerikaanse bioscopenreus AMC zich bevindt. Universal heeft AMC gedwongen de zogenaamde theatrical window, de periode waarin een film exclusief in de bioscoop draait, drastisch in te perken. Hopelijk voor de bioscoopsector wordt dát geen gewoonte.

