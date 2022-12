Bpost heeft de samenwerking met CEO Dirk Tirez stopgezet. Dat bevestigt het postbedrijf zelf. Bpost gaat nu op zoek naar een nieuwe CEO. Minister Petra De Sutter heeft het over 'wantoestanden'.

De handel in het aandeel Bpost op de Brusselse beurs was vrijdagmiddag al geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht. De verwachting was dat het over een vertrek van CEO Dirk Tirez zou gaan.

In opspraak

Tirez' positie was onhoudbaar geworden door het intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de krantendistributie.

Eind oktober zette Tirez al tijdelijk een stap opzij. De dagelijkse leiding werd toevertrouwd aan Henri de Romrée, CEO van e-Logistics North America.

Beslist

Het onderzoek is nog steeds aan de gang. 'Maar op grond van de elementen waarover hij beschikt, nam de raad van bestuur van Bpost vandaag een aantal beslissingen', aldus het postbedrijf vrijdag in een mededeling. 'De raad van bestuur van het bedrijf en Dirk Tirez hebben in onderling overleg beslist om de samenwerking stop te zetten.'

Bpost gaat op zoek naar een nieuwe CEO.

Reactie De Sutter: 'Wantoestanden'

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter is in een reactie streng voor Tirez. 'Een bestuurder van een overheidsbedrijf moet net het goede voorbeeld geven. Uit de analyse van de raad van bestuur maak ik op dat dit niet het geval was, waardoor er voor hem geen toekomst meer is bij bpost.'

De voogdijminister noemt het 'onbegrijpelijk' dat er ontoelaatbare praktijken hebben plaatsgevonden onder leiding van Tirez, omdat een bestuurder bij een overheidsbedrijf 'net het goede voorbeeld moet geven'.

Welke elementen precies aan het licht kwamen, is nog niet duidelijk, maar De Sutter spreekt van 'wantoestanden', terwijl Tirez net 'de opdracht had om de rust aan de top te doen wederkeren en het bedrijf verder te transformeren. Ik vind dat bijzonder betreurenswaardig'.

De handel in het aandeel Bpost op de Brusselse beurs was vrijdagmiddag al geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht. De verwachting was dat het over een vertrek van CEO Dirk Tirez zou gaan.Tirez' positie was onhoudbaar geworden door het intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de krantendistributie. Eind oktober zette Tirez al tijdelijk een stap opzij. De dagelijkse leiding werd toevertrouwd aan Henri de Romrée, CEO van e-Logistics North America.Het onderzoek is nog steeds aan de gang. 'Maar op grond van de elementen waarover hij beschikt, nam de raad van bestuur van Bpost vandaag een aantal beslissingen', aldus het postbedrijf vrijdag in een mededeling. 'De raad van bestuur van het bedrijf en Dirk Tirez hebben in onderling overleg beslist om de samenwerking stop te zetten.'Bpost gaat op zoek naar een nieuwe CEO. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter is in een reactie streng voor Tirez. 'Een bestuurder van een overheidsbedrijf moet net het goede voorbeeld geven. Uit de analyse van de raad van bestuur maak ik op dat dit niet het geval was, waardoor er voor hem geen toekomst meer is bij bpost.'De voogdijminister noemt het 'onbegrijpelijk' dat er ontoelaatbare praktijken hebben plaatsgevonden onder leiding van Tirez, omdat een bestuurder bij een overheidsbedrijf 'net het goede voorbeeld moet geven'. Welke elementen precies aan het licht kwamen, is nog niet duidelijk, maar De Sutter spreekt van 'wantoestanden', terwijl Tirez net 'de opdracht had om de rust aan de top te doen wederkeren en het bedrijf verder te transformeren. Ik vind dat bijzonder betreurenswaardig'.