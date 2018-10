Dirk Coorevits (Soudal): 'Gezond boerenverstand in de genen'

Drie vragen aan Dirk Coorevits

Wat heeft Soudal in de pijplijn?

DIRK COOREVITS. "Er liggen vier overnamedossiers op tafel. In veel landen hebben we al eigen filialen, maar her en der hebben we grote semi-exclusieve distributeurs. We zijn nu bezig met de overname van een aantal daarvan. Maar overnemen hebben we in de vingers, en als wij ons jaarverslag schrijven en terugblikken, staan we altijd versteld over wat allemaal is gebeurd in ons bedrijf. Al is dat niet de kern van de zaak. Het is tof dat daarover in de kranten wordt geschreven, maar veel belangrijker voor ons is dat we onze interne organisatie hebben aangepakt om ze aan te passen aan de groei. Onze structuren draaien nu veel beter."

Wat vindt u uw sterke punten?

COOREVITS. "Ik blijf altijd met beide voeten op de grond, en gebruik mijn gezond boerenverstand. Dat kan je niet kopen of daar kun je geen cursus voor volgen. Dat zit in de genen. En door het feit dat ik hier al zéér lang ben, weet ik heel veel, en kan ik verbanden leggen en veel zaken bij ons of bij concurrenten meteen plaatsen. En Vic Swerts? Met de dagelijkse beslommeringen, klanten of budgetten is hij veel minder bezig, maar hij weet alles, en heeft nog altijd de drive en passie. Hij zal ons niet tegenhouden, integendeel."

Wat is de volgende geografische stap?

COOREVITS. "In Europa - wat voor mij ook Rusland omvat - gaan we nog zaken doen, maar zijn we al vrij sterk. Amerika wordt een groeipool. Zo zijn we nog niet actief in Canada. Ooit moeten we daar zitten. De andere groeipool is Azië. China is nog geen groot succes, maar de overname van onze Koreaanse sectorgenoot Dong Yang opent perspectieven. In India zijn we al goed bezig en in Bangkok hebben we een kantoor, maar er zijn nog het Midden-Oosten, Indonesië, Japan, de Filipijnen.... Ik ga nog heel vaak in het vliegtuig zitten."

Wat doet het bedrijf?

Soudal is een wereldspeler in chemische bouwspecialiteiten, meer bepaald siliconen- en andere voegkitten, lijmen en polyurethaanschuim. De door baron Vic Swerts opgerichte groep telt 65 buitenlandse filialen en 17 fabrieken.

Vandaar de keuze

Coorevits dweilt onvermoeibaar de wereld af om de marktpositie van het Turnhoutse familiebedrijf te versterken. Onder zijn leiding staat Soudal elk jaar garant voor forse organische groei en overnames. En ondanks aanzwellende geopolitieke spanningen, stevige prijsstijgingen van grondstoffen en wisselkoersproblemen, stoomt Soudal onverminderd richting 1 miljard euro omzet. Dit jaar zal de omzet opnieuw met een tweecijferig percentage aandikken tot zowat 850 miljoen euro. Ook de winst zal met double digits groeien.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De sterke prijsstijgingen van onze hoofdproducten, en dan voornamelijk silicone. Ik werk hier al 37 jaar en heb nog nooit zulke stijgingen meegemaakt. En daarnaast de geopolitiek. Er is Turkije, waar de devaluatie van de lira werd versneld door het dispuut met de Verenigde Staten. Maar er is ook Iran, waar we ons kantoor moesten sluiten na de door Trump opgelegde sancties. Mogelijk komt daar de brexit bij. Rusland is geen issue. Daar geloven we nog altijd in. We bouwen er nu zelfs een fabriek, een investering van 20 miljoen euro."

De belangrijkste uitdaging

"We willen nog meer een globale speler worden, en dieper in grondstoffen actief zijn, zodat we nog competitiever worden. Rustige vastheid kennen we niet. Wij zijn heel actieve mensen die snel inspelen op veranderingen. Wij denken niet aan volgend jaar, wel aan de verdere toekomst. Daarom investeren we enorm veel, eigenlijk te veel voor een normaal, rustig bedrijf van onze omvang. Jaarlijks pompen we 40 à 50 miljoen euro in nieuwe machines en gebouwen, en dan zijn er al die overnames. Maar telkens opnieuw alles investeren, doe je alleen als je gelooft dat de toekomst nog veel beter wordt."