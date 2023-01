Diane Govaerts werd op haar 32ste CEO van het transportbedrijf Ziegler en wordt al op haar 38ste bekroond tot de Franstalige Trends Manager de l'Année. De belangrijkste kwaliteit van een goede manager? "Inspireren."

Diane Govaerts ging acht jaar geleden bij Ziegler aan de slag. Ze is een telg van de vierde generatie van het familiebedrijf en de kleindochter van Arthur Ziegler, die 74 jaar aan het roer van het bedrijf stond. Op haar 32ste werd ze CEO van het transportbedrijf. "Ik heb me moeten bewijzen, maar dat is niet slecht, je kweekt er karakter mee", zegt ze. Ziegler is de Europese leider in transport en logistiek, en aanwezig in vijftien landen, waaronder Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Ierland, Marokko, Tunesië, Polen, China, Hongkong en heel binnenkort de Verenigde Staten. "We zijn de grootste van de kleine logistieke bedrijven en de kleinste van de grote", zegt Govaerts. "We zijn groot genoeg om de hele wereld te bestrijken, maar klein genoeg om een lokale service aan te bieden."

Ziegler vervoert goederen over land, zee, lucht en spoor. Er werken 3.200 mensen. Terwijl de trend in de sector gericht is op centralisatie, heeft Diane Govaerts gekozen voor decentralisatie in de 154 kantoren van de groep. In België heeft het bedrijf twintig vestigingen, naast de historische hoofdzetel die sinds de oprichting in 1908 in Brussel is gevestigd.

Warren Buffett

Diane Govaerts haalde een masterdiploma bedrijfskunde aan de Solvay Business School en een MBA aan de Darden School of Business (University of Virginia). Haar scriptie schreef ze over Warren Buffett. "Het was een riskante gok", herinnert ze zich. "Ik ging in tegen de literatuur over die iconische figuur, om aan te tonen dat zijn theorieën niet zomaar voor elke belegger opgaan." Govaerts ging na haar studie aan de slag in de financiële wereld en werkte zeven jaar bij Bank Degroof.

"Ik besloot de visie en de strategie van het bedrijf te herschrijven", zegt ze over haar overstap naar Ziegler. "Het was belangrijk om te diversifiëren." Ze zette ook in op digitalisering, om te voldoen aan de vraag van klanten die hun goederen willen kunnen volgen. "Onze taak is goederen te vervoeren, maar tegenwoordig moeten we ook de bijbehorende informatiestromen kunnen leveren", stelt Govaerts, die benadrukt dat de IT daarvoor intern wordt ontwikkeld.

Het bedrijf heeft zijn nieuwe duurzaamheidsprogramma gelanceerd, hoewel "duurzaamheid altijd al in de strategie van het concern was verankerd". Elk niveau van het bedrijf levert een bijdrage om Ziegler "nog groener" te maken. Zo heeft Ziegler onlangs een aangepaste XXL-vrachtfiets gelanceerd, die tot drie pallets kan vervoeren, om de laatste kilometer CO2-neutraal af te leggen. Het personeel kan fietsen leasen en het hoofdkantoor in Brussel is een passiefgebouw.

Het meest trots is Govaerts op haar medewerkers. "Ik ben omringd door gepassioneerde en gemotiveerde mensen", vertelt ze. Ze is van mening dat haar moeilijkste opgave is de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. De belangrijkste kwaliteit van een goede manager? "Inspireren. Je moet waarden en een visie kunnen uitdragen, die alle medewerkers willen aanhangen. Je hoeft niet autoritair te zijn als de teams in je project geloven."

Diane Govaerts ging acht jaar geleden bij Ziegler aan de slag. Ze is een telg van de vierde generatie van het familiebedrijf en de kleindochter van Arthur Ziegler, die 74 jaar aan het roer van het bedrijf stond. Op haar 32ste werd ze CEO van het transportbedrijf. "Ik heb me moeten bewijzen, maar dat is niet slecht, je kweekt er karakter mee", zegt ze. Ziegler is de Europese leider in transport en logistiek, en aanwezig in vijftien landen, waaronder Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Ierland, Marokko, Tunesië, Polen, China, Hongkong en heel binnenkort de Verenigde Staten. "We zijn de grootste van de kleine logistieke bedrijven en de kleinste van de grote", zegt Govaerts. "We zijn groot genoeg om de hele wereld te bestrijken, maar klein genoeg om een lokale service aan te bieden." Ziegler vervoert goederen over land, zee, lucht en spoor. Er werken 3.200 mensen. Terwijl de trend in de sector gericht is op centralisatie, heeft Diane Govaerts gekozen voor decentralisatie in de 154 kantoren van de groep. In België heeft het bedrijf twintig vestigingen, naast de historische hoofdzetel die sinds de oprichting in 1908 in Brussel is gevestigd. Diane Govaerts haalde een masterdiploma bedrijfskunde aan de Solvay Business School en een MBA aan de Darden School of Business (University of Virginia). Haar scriptie schreef ze over Warren Buffett. "Het was een riskante gok", herinnert ze zich. "Ik ging in tegen de literatuur over die iconische figuur, om aan te tonen dat zijn theorieën niet zomaar voor elke belegger opgaan." Govaerts ging na haar studie aan de slag in de financiële wereld en werkte zeven jaar bij Bank Degroof. "Ik besloot de visie en de strategie van het bedrijf te herschrijven", zegt ze over haar overstap naar Ziegler. "Het was belangrijk om te diversifiëren." Ze zette ook in op digitalisering, om te voldoen aan de vraag van klanten die hun goederen willen kunnen volgen. "Onze taak is goederen te vervoeren, maar tegenwoordig moeten we ook de bijbehorende informatiestromen kunnen leveren", stelt Govaerts, die benadrukt dat de IT daarvoor intern wordt ontwikkeld.Het bedrijf heeft zijn nieuwe duurzaamheidsprogramma gelanceerd, hoewel "duurzaamheid altijd al in de strategie van het concern was verankerd". Elk niveau van het bedrijf levert een bijdrage om Ziegler "nog groener" te maken. Zo heeft Ziegler onlangs een aangepaste XXL-vrachtfiets gelanceerd, die tot drie pallets kan vervoeren, om de laatste kilometer CO2-neutraal af te leggen. Het personeel kan fietsen leasen en het hoofdkantoor in Brussel is een passiefgebouw. Het meest trots is Govaerts op haar medewerkers. "Ik ben omringd door gepassioneerde en gemotiveerde mensen", vertelt ze. Ze is van mening dat haar moeilijkste opgave is de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. De belangrijkste kwaliteit van een goede manager? "Inspireren. Je moet waarden en een visie kunnen uitdragen, die alle medewerkers willen aanhangen. Je hoeft niet autoritair te zijn als de teams in je project geloven."