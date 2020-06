Het aantal vacatures bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is in mei met 30 procent gestegen ten opzichte van april. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

In april werden er als gevolg van de coronacrisis slechts 12.099 vacatures aangemeld bij de VDAB, het laagste peil sinds november 2014. In mei is dat opnieuw gestegen tot 16.203. In vergelijking met mei vorig jaar ligt het cijfer wel nog 40 procent lager.

Er zijn vijf sectoren die in de afgelopen 12 maanden meer vacatures hebben gemeld dan het jaar voordien. In de land- en tuinbouwsector werden 47 procent meer vacatures gemeld dan een jaar eerder. Ook in de gezondheidszorg; de dranken-, voedings- en tabaksector; de vervaardiging van bouwmaterialen; en de grafische nijverheid, papier en karton is het aantal vacatures op jaarbasis stijgend.

Als we enkel naar de maand mei kijken, dan is het aantal vacatures overal in dalende lijn behalve in de vervaardiging van bouwmaterialen, daar is er een stijging van bijna 11 procent. De impact van de coronacrisis is vooral merkbaar in de sectoren zakelijke dienstverlening en horeca en toerisme. Daar werden respectievelijk 60 procent en bijna 90 procent minder vacatures gemeld dan een jaar eerder.

