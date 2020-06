Start it X begint met een dienst die buitenlandse scale-ups in contact brengt met gevestigde bedrijven uit de Benelux. The Birdhouse onthult met Scale-Up Eagles dan weer een netwerk van scale-upexperts die start-ups helpen te groeien.

Leslie Cottenjé (Hello Customer), Davy Kestens (Cake, Sparkcentral) of Zhong Xu (Deliverect, Posios) zijn enkele van de 37 eagles. Het zijn ervaren ondernemers die al minstens een keer de stap van start-up naar scale-up hebben gezet (hier wordt het verschil nog eens uitgelegd). Er zitten niet enkel oprichters in het netwerk, maar ook bij de buitenwacht minder bekende namen. Denk aan sleutelfiguren in groeibedrijven als Teamleader of Intuo die zelf de sales, marketing of communicatie op poten hebben gezet voor het bedrijf.

"Ze hebben toegezegd maximaal twee keer per maand te bellen met de oprichters. Het is een paying it forward-initiatief", verwijst Jan-Willem Callebaut van The Birdhouse naar een gebruik in de techwereld dat ervaren ondernemers hun opgedane kennis gratis delen met de volgende generatie. "Het gaat om onderwerpen als hoe het bedrijf te positioneren of hoe toptalent aan te trekken. Binnen de 48 uur weten de ondernemers of de Eagles op hun vraag kunnen ingaan."

Enkel de oprichters van de ongeveer bedrijven die de begeleidingsprogramma's van The Birdhouse doorliepen, mogen hun vraag stellen. De accelerator, opgericht door Jan-Willem Callebaut, begint in september met zijn achtste begeleidingstraject, dat vier maanden zal duren. Callebaut wil naast die trajecten de Scale-Up Eagles uitbouwen tot een gemeenschap van 80 à 100 mensen. Naast persoonlijk advies, zullen bepaalde ondernemers ook onder meer webinars geven. Onlangs was er eentje met Davy Kestens.

Benelux

Ook Start it @kbc heeft nieuws. Start it X, een onderdeel van de accelerator, wil twee partijen die elkaar nu moeilijk vinden nader tot elkaar brengen. De eerste partij zijn de Belgische bedrijven die willen innoveren, de andere de buitenlandse scale-ups. "Interne innovatie raakt soms niet door de complexe structuren in grote bedrijven, en externe innovatie komt niet tot bij ons omdat internationale scale-ups ons niet bereiken", zegt Kjell Clarysse, verantwoordelijk voor scale-ups bij Start it X.

Corporate venturing is de praktijk waarbij gevestigde bedrijven en techbedrijven samenwerken (zie het schema in dit artikel met twintig manieren om aan corporate venturing te doen). In België was dat de afgelopen jaren al ingeburgerd geraakt, maar dan vooral tussen start-ups en gevestigde bedrijven uit België. Buitenlandse scale-ups laten de Benelux veel te snel links liggen als te kleine afzetmarkt, maar vinden bijvoorbeeld wel snel de weg naar de in grootte vergelijkbare regio Noord-Europa. Hoe komt dat?

"De Benelux als afzetmarkt is niet bekend of voor niemand een prioriteit", zegt Kjell Clarysse. "Bedrijven gaan eerst naar hun buurlanden, omdat ze daar aanknopingspunten hebben. Dan trekken ze naar de grote markten als Duitsland of Frankrijk, en pas als er nog iets overschiet naar de Benelux. De Benelux is nochtans geen conservatieve markt, maar wordt vaak uitgesteld zonder dat er een reden voor is. Maar als ik aan zo'n scale-up zeg dat ik een tijdslot heb met een beslissingsnemer bij een interessante Belgische partner, is die wel geïnteresseerd. Die kennisuitwisseling is voor de scale-up interessant, ze weten zo hoe de markt er uitziet. Ze hoeven dan geen tijd te verliezen met koude prospectie."

Start it X wil de Benelux dus promoten als handelspartner voor innovatieve bedrijven. Het is in gesprek met een mogelijke Nederlandse partner om daarover samen te werken. Later, wanneer het netwerk is opgebouwd, kan het ook de omgekeerde beweging maken en Belgische start-ups aan buitenlandse afzetmarkten helpen.

Voorlopig begint Start it X met een team van vier mensen om de juiste contacten te kunnen leggen tussen Beneluxbedrijven en internationale scale-ups. De nieuwe matchmakingdienst krijgt een plaats in het bestaande Start it X-programma. Dat helpt gevestigde bedrijven om hun interne innovatie betere overlevingskansen te geven door hen als start-up te laten werken.

Dat twee acceleratoren op dezelfde dag en onafhankelijk van elkaar een nieuw initiatief aankondigen, is wellicht geen toeval. De start-upwereld is sowieso constant in beweging.

Door de coronacrisis dreigen heel wat jonge bedrijven in de problemen te komen. Volgens de belangenbehartiger Support Our Startups schat de helft van de in een enquête bevraagde start-ups tegen september in de problemen te komen. Het tweede probleem is dat ook de investeringsmarkt verandert. Jonge techbedrijven zijn ondanks covid-19 wel kapitaal blijven ophalen, maar investeringsfondsen concentreren zich nu meer dan vroeger op de bedrijven die ze al in portefeuille hebben financieel te steunen.

Heel wat ondernemers verwachten dat kapitaal ophalen moeilijker wordt en gaan meer inzetten op de groei van hun omzet. "Je had nu veel bedrijven die van investeringsronde naar investeringsronde groeiden, maar zal dat nog haalbaar zijn? De aandacht verschuift naar meer omzet halen. De supersnelle omzetgroei - tot 100 à 200 procent die scale-ups nastreven - kan niet zonder nieuwe markten te betreden," zegt Kjell Clarysse van Start it X. "Bedrijven krijgen nu begeleiding tot ongeveer een miljoen euro omzet, maar daarna droogt het aanbod op. We denken te snel dat bedrijven daarna geen hulp meer nodig hebben."

De evolutie van The Birdhouse is een ander voorbeeld van hoe de start-upwereld steeds meer inzet op maatwerk. In de beginjaren van de accelerator stonden vaak groepssessies met experts van partners centraal. "Die experts of ondernemers die 20 à 25 jaar geleden hun bedrijf hadden, hebben zeker een meerwaarde, maar we merkten dat deelnemende ondernemers vooral willen leren van ondernemers die zelf in een start-up hebben gewerkt. Zij hebben een ander niveau van ervaring. Om je omzet te laten verdubbelen of om venture capital op te halen, is een ander soort ervaring nodig. Het zijn ondernemers die de ambitie hebben heel snel te gaan en dan het vliegtuig in de lucht moeten houden, er is nog een grote kenniskloof over hoe dat te doen."

Leslie Cottenjé (Hello Customer), Davy Kestens (Cake, Sparkcentral) of Zhong Xu (Deliverect, Posios) zijn enkele van de 37 eagles. Het zijn ervaren ondernemers die al minstens een keer de stap van start-up naar scale-up hebben gezet (hier wordt het verschil nog eens uitgelegd). Er zitten niet enkel oprichters in het netwerk, maar ook bij de buitenwacht minder bekende namen. Denk aan sleutelfiguren in groeibedrijven als Teamleader of Intuo die zelf de sales, marketing of communicatie op poten hebben gezet voor het bedrijf."Ze hebben toegezegd maximaal twee keer per maand te bellen met de oprichters. Het is een paying it forward-initiatief", verwijst Jan-Willem Callebaut van The Birdhouse naar een gebruik in de techwereld dat ervaren ondernemers hun opgedane kennis gratis delen met de volgende generatie. "Het gaat om onderwerpen als hoe het bedrijf te positioneren of hoe toptalent aan te trekken. Binnen de 48 uur weten de ondernemers of de Eagles op hun vraag kunnen ingaan."Enkel de oprichters van de ongeveer bedrijven die de begeleidingsprogramma's van The Birdhouse doorliepen, mogen hun vraag stellen. De accelerator, opgericht door Jan-Willem Callebaut, begint in september met zijn achtste begeleidingstraject, dat vier maanden zal duren. Callebaut wil naast die trajecten de Scale-Up Eagles uitbouwen tot een gemeenschap van 80 à 100 mensen. Naast persoonlijk advies, zullen bepaalde ondernemers ook onder meer webinars geven. Onlangs was er eentje met Davy Kestens. Ook Start it @kbc heeft nieuws. Start it X, een onderdeel van de accelerator, wil twee partijen die elkaar nu moeilijk vinden nader tot elkaar brengen. De eerste partij zijn de Belgische bedrijven die willen innoveren, de andere de buitenlandse scale-ups. "Interne innovatie raakt soms niet door de complexe structuren in grote bedrijven, en externe innovatie komt niet tot bij ons omdat internationale scale-ups ons niet bereiken", zegt Kjell Clarysse, verantwoordelijk voor scale-ups bij Start it X.Corporate venturing is de praktijk waarbij gevestigde bedrijven en techbedrijven samenwerken (zie het schema in dit artikel met twintig manieren om aan corporate venturing te doen). In België was dat de afgelopen jaren al ingeburgerd geraakt, maar dan vooral tussen start-ups en gevestigde bedrijven uit België. Buitenlandse scale-ups laten de Benelux veel te snel links liggen als te kleine afzetmarkt, maar vinden bijvoorbeeld wel snel de weg naar de in grootte vergelijkbare regio Noord-Europa. Hoe komt dat?"De Benelux als afzetmarkt is niet bekend of voor niemand een prioriteit", zegt Kjell Clarysse. "Bedrijven gaan eerst naar hun buurlanden, omdat ze daar aanknopingspunten hebben. Dan trekken ze naar de grote markten als Duitsland of Frankrijk, en pas als er nog iets overschiet naar de Benelux. De Benelux is nochtans geen conservatieve markt, maar wordt vaak uitgesteld zonder dat er een reden voor is. Maar als ik aan zo'n scale-up zeg dat ik een tijdslot heb met een beslissingsnemer bij een interessante Belgische partner, is die wel geïnteresseerd. Die kennisuitwisseling is voor de scale-up interessant, ze weten zo hoe de markt er uitziet. Ze hoeven dan geen tijd te verliezen met koude prospectie."Start it X wil de Benelux dus promoten als handelspartner voor innovatieve bedrijven. Het is in gesprek met een mogelijke Nederlandse partner om daarover samen te werken. Later, wanneer het netwerk is opgebouwd, kan het ook de omgekeerde beweging maken en Belgische start-ups aan buitenlandse afzetmarkten helpen.Voorlopig begint Start it X met een team van vier mensen om de juiste contacten te kunnen leggen tussen Beneluxbedrijven en internationale scale-ups. De nieuwe matchmakingdienst krijgt een plaats in het bestaande Start it X-programma. Dat helpt gevestigde bedrijven om hun interne innovatie betere overlevingskansen te geven door hen als start-up te laten werken.Dat twee acceleratoren op dezelfde dag en onafhankelijk van elkaar een nieuw initiatief aankondigen, is wellicht geen toeval. De start-upwereld is sowieso constant in beweging. Door de coronacrisis dreigen heel wat jonge bedrijven in de problemen te komen. Volgens de belangenbehartiger Support Our Startups schat de helft van de in een enquête bevraagde start-ups tegen september in de problemen te komen. Het tweede probleem is dat ook de investeringsmarkt verandert. Jonge techbedrijven zijn ondanks covid-19 wel kapitaal blijven ophalen, maar investeringsfondsen concentreren zich nu meer dan vroeger op de bedrijven die ze al in portefeuille hebben financieel te steunen.Heel wat ondernemers verwachten dat kapitaal ophalen moeilijker wordt en gaan meer inzetten op de groei van hun omzet. "Je had nu veel bedrijven die van investeringsronde naar investeringsronde groeiden, maar zal dat nog haalbaar zijn? De aandacht verschuift naar meer omzet halen. De supersnelle omzetgroei - tot 100 à 200 procent die scale-ups nastreven - kan niet zonder nieuwe markten te betreden," zegt Kjell Clarysse van Start it X. "Bedrijven krijgen nu begeleiding tot ongeveer een miljoen euro omzet, maar daarna droogt het aanbod op. We denken te snel dat bedrijven daarna geen hulp meer nodig hebben."De evolutie van The Birdhouse is een ander voorbeeld van hoe de start-upwereld steeds meer inzet op maatwerk. In de beginjaren van de accelerator stonden vaak groepssessies met experts van partners centraal. "Die experts of ondernemers die 20 à 25 jaar geleden hun bedrijf hadden, hebben zeker een meerwaarde, maar we merkten dat deelnemende ondernemers vooral willen leren van ondernemers die zelf in een start-up hebben gewerkt. Zij hebben een ander niveau van ervaring. Om je omzet te laten verdubbelen of om venture capital op te halen, is een ander soort ervaring nodig. Het zijn ondernemers die de ambitie hebben heel snel te gaan en dan het vliegtuig in de lucht moeten houden, er is nog een grote kenniskloof over hoe dat te doen."