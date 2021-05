Het vertrouwen van de investeerders in de eurozone is in mei gestegen tot het hoogste niveau in meer dan drie jaar. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling van denktank Sentix. Het lijkt er dus op dat de recessie door de coronacrisis voorbij is.

De index van het investeerdersvertrouwen steeg in mei tot 21.0, van 13,1 in april. Dat is het hoogste niveau sinds maart 2018. Verwacht was dat de index maar licht zou stijgen, tot 14.0.

Zowel de beoordeling van de huidige situatie als de verwachten werden sterker in mei. De index voor de huidige situatie bedroeg in mei 6.3, het hoogste niveau sinds mei 2019. Een maand eerder was de index nog negatief, -6,5. De index voor de verwachtingen steeg naar het hoogste niveau ooit, tot 36.8.

De stijgingen zijn erg uitzonderlijk en geven aan dat het dure monetaire en fiscale beleid dat al een jaar wordt gevoerd, wel degelijk effect heeft gehad op de reële economie, aldus Sentix. De denktank wijst er wel op dat er steeds meer signalen zijn dat de economie in de eurozone overgestimuleerd wordt. 'Dit is duidelijk in individuele sectoren die tekorten aan materialen rapporeren', klinkt het. 'De sterke wereldeconomie heeft echter nog een grotere impact op de grondstoffenprijzen, en dus op de inflatie'.

