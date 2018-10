De nieuwe cultuur bij de banken: meer regels, minder werkplezier

Hoe ervaren de gewone medewerkers in de financiële sector de evolutie die de banken de voorbije tien jaar hebben doorgemaakt? Denken zij meer of minder in het belang van de klanten? "De verkoop van producten is minder een formele doelstelling. Het komt er nu vooral op aan zo veel mogelijk klanten met de app te leren werken."