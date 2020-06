Het Gentse techbedrijf Silverfin kondigde een week geleden een grote kapitaalronde aan. Wie zijn Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele, de twee durvers die het bedrijf oprichtten?

"Tim is het technische brein en Joris is de commerciële geest, er bestaat een heel diepe band tussen die twee", zegt Joris Van Gool, partner bij het Europese investeringsfonds Hg Capital met kantoren in Londen, München en New York. Hg Capital is gespecialiseerd in investeren in accountingsoftwarebedrijven zoals Silverfin. "Het is extreem moeilijk te internationaliseren in de accountingsector omdat er vele lokale wetgeving en regels zijn. Dat maakt dat je product vaak moet worden aangepast", zegt de vanuit Londen opererende Belg, die ook in de raad van bestuur zit van team.blue van Jonas Dhaenens.

Joris Van Gool legt uit dat Silverfin het probleem met de lokale wetgeving oplost met een flexibele laag templates. Daarmee kunnen ze wel internationaal opereren. De automatisering van de rapportering en de aanpassing aan de lokale regels is een van diensten van de techbelofte. Silverfin geeft accountants de tools om hun klanten digitaal te helpen. De grote vier van de consultancywereld (Deloitte, PwC, EY en KPMG) en meer dan 600 grote bedrijven in elf landen zijn klant bij Silverfin. Covid-19 heeft de digitale transformatie van de accountingbedrijven nog versneld. "Het product is bijzonder sterk. Ze zijn wereldtop in wat ze doen en leggen de nodige durf aan de dag", zegt Van Gool.

Incontournable

Eric Kenis herinnert zich nog de begindagen van het bedrijf in 2013. In die tijd was Kenis, die nu start-ups en scale-ups adviseert, de directeur van Bryo. Tim Vandecasteele en Joris Van Der Gucht maakten deel uit van dat netwerk voor jonge ondernemers van Voka. "Ze delen de ambitie iets op wereldniveau te maken en ze hebben ook het zelfvertrouwen om dat te doen. In hun niche zijn ze incontournable geworden", zegt Eric Kenis. De ondernemerschemie van het oprichtersduo doet Kenis denken aan Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten.

Die twee ondernemers achter Showpad investeerden in 2016 net als Jürgen Ingels zaaigeld in Silverfin. Ze stapten bij de kapitaalronde van 30 miljoen euro, die vorige dinsdag door de krant De Tijd werd bekendgemaakt, weer uit het bedrijf. In 2017 was er nog een kapitaalronde. Toen stapten het Belgische SmartFin Capital, mee opgericht door Jürgen Ingels, en het Amerikaanse durfkapitaalfonds Index Ventures (Deliveroo, Facebook) in het techbedrijf.

Londen

Met de 4 miljoen euro van Index Ventures trok Joris Van Der Gucht twee jaar naar Londen. "Dat was het begin van onze internationalisering", zegt Joris Van Der Gucht. "Ik ben toen verhuisd naar Londen om een team uit te bouwen." Ondertussen is er ook een kantoor in Amsterdam en in Kopenhagen. "Silverfin bewees in het Verenigd Koninkrijk en Nederland dat het een diep marktbereik kan halen. Het heeft onlangs significante klanten getekend in Zweden, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika", zegt Joris Van Gool van Hg Capital.

Het Gentse techbedrijf heeft 130 mensen in dienst, maar Joris Van Der Gucht herinnert zich de begindagen nog. "Toen was de vraag voor ons wie de klant was, de CFO (financieel directeur, nvdr) of het accountingkantoor. We hebben op een Bryo-adviesraad dan beslist ons volledig op de advieskantoren te richten." Van Der Gucht kijkt op naar hoe techgigant Salesforce werd opgebouwd, en noemt zichzelf en zijn vennoot realistisch ambitieus. "In het begin moesten we omzet maken en bootstrappen (met zeer weinig middelen ondernemen, nvdr), maar we hebben altijd de visie gehad een globaal platform uit te bouwen."

Hoofdfocus

De oprichters van Silverfin krijgen lof omdat ze zich niet laten afleiden door andere kansen, maar één keer nam de voetbalemotie het bij Joris Van Der Gucht over. Lokeren-supporter Van Der Gucht - Tim Vandecasteele is een West-Vlaming die in Gent bleef hangen na zijn studies burgerlijk ingenieur - wilde een groep ondernemers samenbrengen om Lokeren te redden. In Trends raadde Jürgen Ingels, die met SmartFin Capital investeerde in Silverfin, Van Der Gucht prompt aan dat niet te doen. "Er is een grote kans dat het over enkele jaren voor een paar honderden miljoenen verkocht wordt. Het lijkt me verstandiger daarop te focussen", zei Ingels toen.

"Mijn hoofdfocus is Silverfin, ik wilde bij Lokeren gewoon mensen samenbrengen", zegt Van Der Gucht. "Bij de doorstart van Lokeren in de tweede amateursklasse zit ik nu in het bestuur." Silverfin is ondertussen een stevige scale-up, met het kapitaal voor nieuwe internationale groei. De "extreme complementariteit", zoals Van Der Gucht het noemt, van de twee co-CEO's van Silverfin moet een drijvende kracht blijven. "Wij zijn hebben zeer transparante afspraken gemaakt en kennen elkaars zwaktes en sterktes", zegt Van Der Gucht. "Tim doet de technologische kant. Als hij met vakantie is en er moet een beslissing worden genomen over technologie, dan kan ik als het ware perfect in zijn hoofd kijken en zien wat hij zou beslissen."

