D'Ieteren verzamelt zijn activiteiten rond fietsen onder het merk Lucien. Dat kondigt het bedrijf donderdag aan. Lucien moet binnen vijf jaar over een volledig Belgisch netwerk beschikken.

Auto-importeur D'Ieteren kondigde vorig jaar zijn plannen aan om over heel België een netwerk van fietsenwinkels uit te bouwen, in het kader van de transitie van autobedrijf naar "mobiliteitsaanbieder".

In december vorig jaar nam D'Ieteren de Antwerpse fietsenketen iBike aan, eerder nam het ook Goodbikes in Brussel over. De acht iBike-winkels die in Antwerpen werden overgenomen, zullen geleidelijk aan omgedoopt worden tot Lucien. De Goodbikes-winkel in Elsene zal in de lente van dit jaar verhuizen naar een leegstaand pand van D'Ieteren. De winkel met een oppervlakte van meer dan 3.000 vierkante meter zal beschikken over een testbaan en een werkplaats.

Lees verder onder de videoreportage (Kanaal Z)

Vandaag werken 65 medewerkers in de negen winkels van het Lucien-netwerk, waar meer dan dertig merken worden verkocht. Lucien zal nog verder uitbreiden door winkels te verwerven in de belangrijkste steden van het land, om binnen vijf jaar over een volledig Belgisch netwerk te beschikken, klinkt het.

De nieuwe naam Lucien is een knipoog naar het verleden, aldus D'Ieteren. Hij verwijst naar Lucien D'Ieteren, die in 1931 besliste om met het familiebedrijf de weg van het importeren van auto's in te slaan. Het bedrijf importeert vandaag de voertuigen van de Volkswagen groep naar België.

Auto-importeur D'Ieteren kondigde vorig jaar zijn plannen aan om over heel België een netwerk van fietsenwinkels uit te bouwen, in het kader van de transitie van autobedrijf naar "mobiliteitsaanbieder". In december vorig jaar nam D'Ieteren de Antwerpse fietsenketen iBike aan, eerder nam het ook Goodbikes in Brussel over. De acht iBike-winkels die in Antwerpen werden overgenomen, zullen geleidelijk aan omgedoopt worden tot Lucien. De Goodbikes-winkel in Elsene zal in de lente van dit jaar verhuizen naar een leegstaand pand van D'Ieteren. De winkel met een oppervlakte van meer dan 3.000 vierkante meter zal beschikken over een testbaan en een werkplaats. Lees verder onder de videoreportage (Kanaal Z)Vandaag werken 65 medewerkers in de negen winkels van het Lucien-netwerk, waar meer dan dertig merken worden verkocht. Lucien zal nog verder uitbreiden door winkels te verwerven in de belangrijkste steden van het land, om binnen vijf jaar over een volledig Belgisch netwerk te beschikken, klinkt het. De nieuwe naam Lucien is een knipoog naar het verleden, aldus D'Ieteren. Hij verwijst naar Lucien D'Ieteren, die in 1931 besliste om met het familiebedrijf de weg van het importeren van auto's in te slaan. Het bedrijf importeert vandaag de voertuigen van de Volkswagen groep naar België.