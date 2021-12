D'Ieteren neemt de Antwerpse fietsenketen iBike over. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

D'Ieteren is vooral bekend als auto-invoerder. Maar het bedrijf heeft ook de ambitie om een keten op te richten voor de verkoop en het onderhoud van fietsen.

Na een eerste overname in Brussel van Goodbikes kondigt het bedrijf de overname aan van iBike. Dat is een keten van fietsenwinkels in het Antwerpse en een van de grootste spelers van het land, goed voor acht winkels en een centraal magazijn. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt.

D'Ieteren is vooral bekend als auto-invoerder. Maar het bedrijf heeft ook de ambitie om een keten op te richten voor de verkoop en het onderhoud van fietsen. Na een eerste overname in Brussel van Goodbikes kondigt het bedrijf de overname aan van iBike. Dat is een keten van fietsenwinkels in het Antwerpse en een van de grootste spelers van het land, goed voor acht winkels en een centraal magazijn. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt.