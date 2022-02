De beursgenoteerde invoerder van de Volkswagen-merken in ons land kocht eind vorig jaar alweer een Volkswagen-concessie. Deze keer het familiale Heremans, met garages in Groot-Bijgaarden en Ternat.

De familiale groep D'Ieteren kocht sinds 2013 al diverse concessies van garagehouders in eigen land. Dat gebeurt vooral via de nv Sopadis. Eind november vorig jaar werden de concessies van Heremans in Groot-Bijgaarden en Ternat gekocht. Die garages verkopen de merken Audi, Seat, Skoda en Volkswagen. De verkopende eigenaars zijn Alain Heremans (57) en Nathalie Cuypers (55). De vennootschap in Ternat haalde in 2020 een omzet van 22 miljoen euro, die in Groot-Bijgaarden een omzet van 20 miljoen euro. De twee vennootschappen samen telden ruim veertig werknemers.

Met de nieuwe overname heeft Sopadis zestien Volkswagen-concessies, en daarnaast vier Porsche-concessies. De concessies van de VW-groep liggen vooral op de as Antwerpen, Mechelen en Brussel. D'Ieteren verkoopt via de eigen garages circa 25.000 wagens.

D'Ieteren wil uit de overname van de concessies schaalvoordelen putten, in onder meer personeelsopleidingen, verkoop, marketing en het beheer van vloten. Veel concessionarissen halen flinterdunne marges en zijn vaak niet langer bereid tot de nodige grote investeringen in de garages. D'Ieteren ondervangt het probleem via de rationalisering van het netwerk van Volkswagen-verdelers.

'Er komen nog overnames'

"D'Ieteren koos eind 2013 voor een strategie met minder, maar grotere concessies. We zouden evolueren naar 22 eigenaars, versus voordien 140 dealers", vertelde Eric Cortois, de toenmalige gedelegeerde bestuurder van Sopadis, in juni vorig jaar aan Trends. "Onze business wordt complexer. Dealers moeten zwaar investeren. Een nieuwe concessie kost 5 tot 10 miljoen euro. Dat is enkel de investering in het gebouw. Daarbovenop komen het personeel en de auto's in de showroom. In de toonzaal passen twintig wagens. Bovendien is Volkswagen een groep met meerdere merken. Onze concessies hebben al snel een slapend kapitaal van zestig wagens staan, tegen een gemiddelde catalogusprijs van 35.000 euro per wagen. Bovendien moet je nog eens een dozijn wagens voor testritten hebben, want een klant wil daarmee kunnen rijden."

Die grote investeringen maken grotere volumes noodzakelijk. Hoe meer volumes aan verkochte en te onderhouden wagens een concessie heeft, hoe meer investeringscapaciteit die concessie ook zal hebben. In het concessieverhaal lijkt groter dus inderdaad beter.

Sinds december vorig jaar is Stefan Kerckhoven (47) de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Sopadis. Zijn voorganger Eric Cortois werd de verantwoordelijke voor de superpremiummerken in de groep, zoals Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche en Rimac.

Stefan Kerckhoven werkt sinds 1999 bij D'Ieteren. In zijn vorige functie was hij algemeen directeur van het premiummerk Audi. In een gesprek met Trends laat Stefan Kerckhoven verstaan dat "er nog plannen zijn voor overnames. De oefening is nog niet afgerond" voor Sopadis. In 2020 haalde D'Ieteren 23 procent van de volumeverkoop, of ruim 25.000 wagens, via de eigen concessies.

