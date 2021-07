Look&Fin, de marktleider in crowdlending in ons land, financierde in de eerste jaarhelft 49 kmo's voor in totaal 25,5 miljoen euro.

Het bedrag van 25,5 miljoen euro dat Look&Fin het eerste halfjaar investeerde in kmo's stemt overeen met een toename met 172 procent tegenover de eerste helft van 2020 en een toename van 81 procent in vergelijking met de tweede jaarhelft. 28 van de 49 gefinancierde kmo's waren Belgisch, en bijna de helft is Vlaams.

Het gemiddelde geleende bedrag per kmo bedroeg iets meer dan een half miljoen euro. In totaal verstrekten 18.723 particulieren leningen.

De cijfers tonen aan dat steeds meer kmo's de weg naar crowdlendingplatformen vinden. Dat heeft te maken met het succes van de achtergestelde leningen die de gewesten aanbieden. Door de voorwaarden aan te passen zijn die leningen interessant voor crowdlendinginvesteerders en hebben crowdlendingplatformen ze in hun aanbod opgenomen.

De helft van de Belgische kmo's die zich in de eerste zes maanden van 2021 via Look&Fin financierde, deed een beroep op een van de drie regionale mechanismen: de Winwinlening, de prêt Coup de pouce of de Proxi-lening. Van de Vlaamse kmo's verkregen 9 van de 14 een Winwinlening via Look&Fin.

In hetzelfde ritme als in de eerste jaarhelft schat Look&Fin dat het eind dit jaar 60 miljoen euro middelen zal hebben opgehaald. Dat zou het cijfer sinds de oprichting van de start-up op 150 miljoen euro brengen.

Het bedrag van 25,5 miljoen euro dat Look&Fin het eerste halfjaar investeerde in kmo's stemt overeen met een toename met 172 procent tegenover de eerste helft van 2020 en een toename van 81 procent in vergelijking met de tweede jaarhelft. 28 van de 49 gefinancierde kmo's waren Belgisch, en bijna de helft is Vlaams. Het gemiddelde geleende bedrag per kmo bedroeg iets meer dan een half miljoen euro. In totaal verstrekten 18.723 particulieren leningen. De cijfers tonen aan dat steeds meer kmo's de weg naar crowdlendingplatformen vinden. Dat heeft te maken met het succes van de achtergestelde leningen die de gewesten aanbieden. Door de voorwaarden aan te passen zijn die leningen interessant voor crowdlendinginvesteerders en hebben crowdlendingplatformen ze in hun aanbod opgenomen. De helft van de Belgische kmo's die zich in de eerste zes maanden van 2021 via Look&Fin financierde, deed een beroep op een van de drie regionale mechanismen: de Winwinlening, de prêt Coup de pouce of de Proxi-lening. Van de Vlaamse kmo's verkregen 9 van de 14 een Winwinlening via Look&Fin. In hetzelfde ritme als in de eerste jaarhelft schat Look&Fin dat het eind dit jaar 60 miljoen euro middelen zal hebben opgehaald. Dat zou het cijfer sinds de oprichting van de start-up op 150 miljoen euro brengen.