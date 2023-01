Na de overname van AXA Bank wil Crelan zowat 450 vestigingen van zijn netwerk overhouden. Dat bestaat vandaag uit zo'n 900 kantoren. De groep beschikt dan nog altijd over een van de uitgebreidste kantorennetwerken van het land.

Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Iets meer dan een jaar nadat Crelan groen licht heeft gekregen om zijn concurrent AXA Bank België over te nemen heeft de bank haar zelfstandige kantoorhouders duidelijk gemaakt hoe ze haar netwerk in de toekomst wil organiseren, aldus de krant. Dat netwerk moet op termijn worden gehalveerd.

Toen ruim twee jaar geleden bekend werd dat Crelan AXA Bank België ging overnemen, hadden beide banken samen zo'n 900 kantoren. Dat moeten er op termijn 450 worden, verdeeld over een vijftigtal commerciële regio's. Het kan wel nog even duren voor het bankennetwerk effectief wordt afgeslankt. De integratie van Crelan en AXA Bank België is nog volop aan de gang. En zolang beide banken niet helemaal gefuseerd zijn en op een eengemaakt IT-systeem draaien, kunnen kantoren van beide merken niet samengaan. Verwacht wordt dat de krachtenbundeling pas vanaf de tweede helft van 2024 kan beginnen.

Dat schrijft De Tijd zaterdag.Iets meer dan een jaar nadat Crelan groen licht heeft gekregen om zijn concurrent AXA Bank België over te nemen heeft de bank haar zelfstandige kantoorhouders duidelijk gemaakt hoe ze haar netwerk in de toekomst wil organiseren, aldus de krant. Dat netwerk moet op termijn worden gehalveerd. Toen ruim twee jaar geleden bekend werd dat Crelan AXA Bank België ging overnemen, hadden beide banken samen zo'n 900 kantoren. Dat moeten er op termijn 450 worden, verdeeld over een vijftigtal commerciële regio's. Het kan wel nog even duren voor het bankennetwerk effectief wordt afgeslankt. De integratie van Crelan en AXA Bank België is nog volop aan de gang. En zolang beide banken niet helemaal gefuseerd zijn en op een eengemaakt IT-systeem draaien, kunnen kantoren van beide merken niet samengaan. Verwacht wordt dat de krachtenbundeling pas vanaf de tweede helft van 2024 kan beginnen.