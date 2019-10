De coöperatieve bank Crelan staat op het punt haar sectorgenoot AXA Bank over te nemen. Samen worden ze, na de vier grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius, de nummer vijf op de Belgische markt.

Crelan en AXA Bank zijn twee banken van nagenoeg dezelfde grootte, die kampen met vergelijkbare problemen. Hun klassiek businessmodel van de omzetting van spaargeld in kredieten resulteert, als gevolg van de lage rente, in een lage rendabiliteit. Beide instellingen steunen bovendien op een net van zelfstandige bankagenten, terwijl de klanten steeds meer afzien van het bezoek aan een kantoor.

Als de twee banken samengaan, ontstaat een groep met een gezamenlijk balanstotaal van 47,4 miljard euro (20,4 miljard voor Crelan en 27 miljard voor AXA Bank). Daarmee steekt de nieuwe combinatie Argenta (balanstotaal van 45,9 miljard euro eind 2018) naar de kroon als vijfde grootste bank van het land.

De twee banken waren al een tijdje in vergevorderde onderhandelingen. De verwachting is dat de overname nog voor het weekend rond komt. De krant De Tijd spreekt van een overnameprijs van 540 miljoen euro. Als onderdeel van de deal zou Crelan zijn verzekeringsdochter verkopen aan AXA Groep, dat tevens een belang in de fusiebank zou nemen. Op die manier garandeert verzekeraar AXA de distributie van zijn verzekeringsproducten via de nieuwe bank.

Bloedbad

De overname zal wellicht zware gevolgen hebben voor het kantorennetwerk van de twee banken en het personeel dat daar werkt. "Dat wordt een bloedbad", zeggen sectorkenners. Eind 2018 telde Crelan 633 agentschappen, AXA Bank had er 555. Consultants zeggen dat een bank een nationale dekking kan realiseren met 400 tot 500 kantoren. Dat zou betekenen dat meer dan de helft van de agentschappen op termijn moeten verdwijnen.

Crelan rekent erop dat de schaalvergroting de bank substantiële voordelen zal opleveren: kosten en investeringen kunnen gespreid worden over een groter cliënteel, en minder concurrentie kan leiden tot betere marges. Zowel Crelan als AXA Bank zijn de voorbije jaren fors gegroeid in de toekenning van woonkredieten. Of de digitale achterstand die beide instellingen op de grootbanken hebben door deze operatie zal goed gemaakt worden, is minder vanzelfsprekend.