Marc Coucke en een aantal investeringsfondsen moeten 266 miljoen euro ophoesten aan het Amerikaanse farmaconcern Perrigo in verband met de overname van Omega Pharma. Dat heeft het Belgische arbitragecentrum Cepani beslist, bericht De Tijd.

Coucke en zijn zakenpartners verkochten Omega Pharma, met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Nazareth, in 2015 voor 3,8 miljard euro aan Perrigo, inclusief 1,3 miljard euro schulden. De Amerikanen hadden grote plannen met voorschriftvrije geneesmiddelen. Coucke kreeg een hoge post in het bedrijf en voorspelde meer jobs. Hij werd ook een belangrijke aandeelhouder.

Al snel veranderde de stemming. De divisie met Omega Pharma presteerde niet volgens de verwachtingen en Perrigo voelde zich bekocht. Coucke verdween in 2016 uit het management en uit de raad van bestuur van Perrigo. Hij mocht zijn kunstwerken nog door iemand laten ophalen in het hoofdkantoor en kreeg een ontslagvergoeding, maar werd dan al snel juridisch zwaar onder vuur genomen.

De Amerikanen vinden dat de boeken van Omega Pharma voor de verkoop werden opgesmukt op een manier die niet door de beugel kan. Perrigo eiste 1,9 miljard euro van Coucke en zijn partners. De zakenman, die de voorbije jaren de ene investering na de andere deed, sprak van 'Amerikaanse toestanden' en zei alle vertrouwen te hebben in de uitkomst. Hij diende ook een tegenclaim in.

Coucke en zijn zakenpartners verkochten Omega Pharma, met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Nazareth, in 2015 voor 3,8 miljard euro aan Perrigo, inclusief 1,3 miljard euro schulden. De Amerikanen hadden grote plannen met voorschriftvrije geneesmiddelen. Coucke kreeg een hoge post in het bedrijf en voorspelde meer jobs. Hij werd ook een belangrijke aandeelhouder. Al snel veranderde de stemming. De divisie met Omega Pharma presteerde niet volgens de verwachtingen en Perrigo voelde zich bekocht. Coucke verdween in 2016 uit het management en uit de raad van bestuur van Perrigo. Hij mocht zijn kunstwerken nog door iemand laten ophalen in het hoofdkantoor en kreeg een ontslagvergoeding, maar werd dan al snel juridisch zwaar onder vuur genomen. De Amerikanen vinden dat de boeken van Omega Pharma voor de verkoop werden opgesmukt op een manier die niet door de beugel kan. Perrigo eiste 1,9 miljard euro van Coucke en zijn partners. De zakenman, die de voorbije jaren de ene investering na de andere deed, sprak van 'Amerikaanse toestanden' en zei alle vertrouwen te hebben in de uitkomst. Hij diende ook een tegenclaim in.