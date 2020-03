Donderdagavond is er in veel supermarkten een enorme stormloop van mensen die nog snel na hun werk boodschappen doen. Supermarkten merkten al een heel grote stijging van de verkoop. Maar ze prediken kalmte.

Rekken kunnen tijdelijk leeg zijn omdat het personeel niet snel genoeg kan aanvullen. Er is zeker voldoende voorraad, zeggen onder meer Colruyt Group en Delhaize.

Online circuleren veel foto's van lege rekken, maar supermarkten hopen dat hun klanten het hoofd koel houden. "De foto's op sociale media geven een vertekend beeld", zegt Hanne Poppe, de woordvoerder van de marktleider Colruyt Group. "Het kan zijn dat rekken tijdelijk leeg zijn, maar dat komt omdat onze medewerkers door de drukte in de winkel niet snel genoeg kunnen aanvullen. Als retailer zijn we ons zeer goed bewust van onze rol in deze tijden. We zijn daar ook klaar voor, we hebben voldoende voorraad. Het laatste wat wij willen is nog meer hysterie creëren."

Haar tegenhanger bij Delhaize, Roel Dekelver, bevestigt dat er geen problemen zijn. "Er kan al eens tijdelijk een rek leeg of zo goed als leeg zijn door de winkeldrukte. We hebben voldoende voorraad. Al onze leveranciers garanderen ook verdere leveringen en onze logistiek draait vlot. We merken overigens niet dat mensen speciaal naar de winkel komen om zeer veel te hamsteren. Ze doen hun gewone boodschappen, maar ze nemen grotere hoeveelheden mee. Droge voeding of lang houdbare producten, zoals pasta en rijst, zijn zeer populair."

Colruyt merkt hetzelfde fenomeen op: "Klanten kopen meer. Dat komt zeker door het coronavirus, maar we hebben ook enkele grote promoties gehad voor onder meer pasta en dranken. Dat heeft het effect versterkt." Beide retailers melden ook dat het online bestellen van boodschappen met 70 procent is gestegen. "De thuisleveringen kunnen daardoor wat langer op zich laten wachten", zegt Roel Dekelver van Delhaize. "We breiden onze capaciteit uit."

