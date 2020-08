Door de coronacrisis heeft Kinepolis tijdens de eerste zes maanden van het jaar verlies geboekt. Toch kijkt de bioscoopgroep met vertrouwen naar de toekomst.

Het coronavirus dwong Kinepolis om maanden lang de deuren van de filmzalen te sluiten. Pas in juni volgde een voorzichtige heropstart. Als gevolg zag de groep het aantal bezoekers met 54,1 procent dalen tot 8,1 miljoen. De omzet zakte 52,7 procent tot 112,6 miljoen euro. De aangepaste ebitda - dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen - kwam uit op 16,4 miljoen euro: een daling met 76,6 procent. Netto bleef na zes maand een verlies over van 29,7 miljoen euro. Een jaar eerder restte nog 18,8 miljoen euro winst. Kinepolis zegt de cashpositie nauwgezet te bewaken. Ook de kostenbeheersing loopt volgens plan. 'Dit maakt dat onze groep de corona-impact nog geruime tijd aankan', aldus CEO Eddy Duquenne. Kinepolis heeft er vertrouwen in dat wanneer de externe omstandigheden weer meezitten, de groep 'snel opnieuw resultaat' kan boeken.