Het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer heeft het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de onderneming dinsdag heeft gepubliceerd. Vooral het coronavaccin heeft de resultaten de hoogte in gejaagd.

De nettowinst van het bedrijf komt in het derde kwartaal van 2021 uit op 8,15 miljard dollar. Dat is meer dan een vervijfvoudiging in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar, toen 1,47 miljard dollar winst gemaakt. De omzet van het bedrijf steeg met 134 procent: van 10,28 miljard naar 24,09 miljard dollar.

Het coronavaccin van Pfizer (Comirnaty) alleen al was goed voor een omzet van 12,98 miljard dollar. Voor het volledige fiscale jaar wordt nu gerekend op een levering van 2,3 miljard vaccindoses, die samen goed zijn voor een omzet van zowat 36 miljard dollar.

Die verwachting is, mede door de boosterprikken, naar boven bijgesteld.Tot nu toe werd uitgegaan van een omzet van 33,5 miljard dollar. Ook zonder het coronavaccin stegen de inkomsten van Pfizer nog altijd met 11 procent.

Het bedrijf heeft ook de totale omzetverwachtingen voor 2021 naar boven bijgesteld. Er wordt nu uitgegaan van een jaaromzet van 81 miljard tot 82 miljard euro, in plaats van de oorspronkelijke 78 miljard à 80 miljard dollar.

Voor volgend jaar wordt wel al rekening gehouden met een daling van de verkoop van coronavaccins. Pfizer denkt in 2022 nog een omzet van 29 miljard dollar te halen uit 1,7 miljard doses.

De nettowinst van het bedrijf komt in het derde kwartaal van 2021 uit op 8,15 miljard dollar. Dat is meer dan een vervijfvoudiging in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar, toen 1,47 miljard dollar winst gemaakt. De omzet van het bedrijf steeg met 134 procent: van 10,28 miljard naar 24,09 miljard dollar. Het coronavaccin van Pfizer (Comirnaty) alleen al was goed voor een omzet van 12,98 miljard dollar. Voor het volledige fiscale jaar wordt nu gerekend op een levering van 2,3 miljard vaccindoses, die samen goed zijn voor een omzet van zowat 36 miljard dollar. Die verwachting is, mede door de boosterprikken, naar boven bijgesteld.Tot nu toe werd uitgegaan van een omzet van 33,5 miljard dollar. Ook zonder het coronavaccin stegen de inkomsten van Pfizer nog altijd met 11 procent. Het bedrijf heeft ook de totale omzetverwachtingen voor 2021 naar boven bijgesteld. Er wordt nu uitgegaan van een jaaromzet van 81 miljard tot 82 miljard euro, in plaats van de oorspronkelijke 78 miljard à 80 miljard dollar. Voor volgend jaar wordt wel al rekening gehouden met een daling van de verkoop van coronavaccins. Pfizer denkt in 2022 nog een omzet van 29 miljard dollar te halen uit 1,7 miljard doses.