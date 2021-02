Een jaar na de uitbraak van het coronavirus past 36 procent van de bedrijven in Europa zijn risicomanagementstrategie aan. Driekwart van de Europese bedrijven bleek namelijk niet voorbereid op een pandemie.

Ruim een op de drie Europese bedrijven (36 %) hervormt momenteel de risicomanagementstrategie. Ze hertekenen daarbij hun bedrijfsprocessen om in de toekomst beter bestand te zijn tegen een crisis, nadat ze door de huidige pandemie werden overvallen. Dat blijkt uit een onderzoek van risicoconsultant Aon bij ruim 500 risicomanagers, CFO's en CRO's uit 41 landen.

De bedrijven in Europa zitten zo boven het wereldwijde gemiddelde (29 %). Dat is een goed signaal voor de Europese economie. Die ondernemingen kunnen opnieuw langetermijnplannen maken voor economische stabiliteit.

En misschien belangrijker: ze trekken lessen uit de impact van de pandemie. De coronacrisis heeft de aandacht vergroot voor nieuwe risico's of een toenemende dreiging van bestaande risico's. Zo is de dreiging van cyberincidenten fors toegenomen door het massale thuiswerken, terwijl net daardoor ook de afhankelijkheid van digitale platformen is toegenomen.

'Corona is een wake-upcall. We staan aan het begin van een langetermijnevolutie op vlak van crisis- en riskmanagement', zegt COO Bart Goossens van Aon Belgium. 'Bedrijven wereldwijd beginnen in te zien dat risico's organisatiebreed aangepakt moeten worden. Ondernemingen moeten nu beslissingen nemen in functie van de 'Future Of Work' en dat betekent ook met een breder perspectief kijken naar alle bestaande risico's met grote impact, zoals cyber, geopolitiek, supply chain, klimaatverandering en andere catastroferisico's. Nieuwe risico's met een kleine kans, maar met een grote impact.'

Onvoorbereid

Bij 82 procent van de bedrijven wereldwijd stond een pandemie of grote gezondheidscrisis niet in de top tien van belangrijkste bedrijfsrisico's voor de coronacrisis uitbrak. Meer dan 7 op de 10 Europese bedrijven had zelfs geen plan klaarliggen voor een dergelijke situatie.

Dat een pandemie of grote gezondheidscrisis bij veel organisaties laag op het risicoregister stond, bleek eerder al uit Aon's Global Risk Management Survey 2019. Dat specifieke risico stond toen slechts op plaats 60 van de 69 geïdentificeerde risico's. Het is dan ook geen verrassing dat bedrijven niet wisten wat te doen toen de crisis uiteindelijk in volle hevigheid losbarstte.

Dat in tegenstelling tot Azië (de APAC-regio). Daar had 52 procent van de respondenten wel zo'n plan. Een mogelijke verklaring hiervoor is de eerdere ervaringen met pandemieën zoals SARS en varkensgriep in de regio.

Taskforce

In het onderzoek is ook gevraagd naar de fase waarin bedrijven zich in de huidige pandemie bevinden. Bij het begin van de coronacrisis zijn Europese bedrijven noodgedwongen in een 'react & respond'-modus moeten gaan. Maar liefst 89 procent is daarin geslaagd en heeft zich middels een interne corona-taskforce veerkrachtig opgesteld. Veruit de meeste aandacht ging uiteraard naar de business operations. Opmerkelijk is toch ook dat bij alle bedrijven er grote aandacht werd besteed aan het welzijn van het personeel.

Ondanks het goede nieuws zit twintig procent van de Europese bedrijven nog steeds in overlevingsmodus. Daardoor kunnen zij hun strategische plannen nu niet aanpassen.

