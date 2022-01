De fietsretailers Cool Electro Cycles en Velodome hebben gelijkaardige uitbreidingsplannen. Dat vernamen ze via een gezamenlijke leverancier. Ze bundelen hun sterktes nu in een joint venture.

Eén op de twee verkochte fietsen in ons land is elektrisch. Dat was in 2015 nog niet het geval, maar de broers Christophe en Nicolas Cool geloofden toen al in de toekomst van e-bikes. Ze richtten Cool Electro Cycles op, een one-stopshop voor kwalitatieve elektrische fietsen. Ze startten met een kleine winkel in Blankenberge en eentje in Torhout. Intussen zijn ze aanwezig in acht West-Vlaamse steden. Met een verwachte jaaromzet van 7,5 miljoen euro voor 2022 is Cool Electro Cycles naar eigen schatting de elfde fietsretailer in Vlaanderen.

Velodome begon in 2013 als een traditionele fietsenwinkel, maar verlegde ook zijn focus ook naar e-bikes. Nu is het het nummer vijf in Vlaanderen. "Onze vier filialen in Berchem, Brasschaat, Beveren en Brussel waren het afgelopen jaar goed voor 8,5 miljoen euro omzet", zegt CEO Philippe Van Eeckhout. "In vergelijking met Cool Electro Cycles is ons gamma iets meer gericht op premium e-bikes en sportfietsen. We hebben ook expertise opgebouwd in de b2b- en de leasingmarkt."

De verschillen...

"Onze aanpak verschilt", bevestigt Christophe Cool. "Wij hebben in West-Vlaanderen verkoop-, onderhouds- en herstelpunten, die voor elke consument in 20 minuten bereikbaar zijn. De beleving staat centraal. Een mountainbike vind je bij ons dus tussen de boomstronken en de rotsen. We hebben zelfs indoorparcours met kassei- en asfaltstroken, waarop de klanten onze e-bikes kunnen uitproberen."

Christophe en Nicolas Cool zijn geëngageerde ondernemers. In hun winkels werken ook mensen die wat moeilijker functioneren in een grote bedrijfsstructuur, maar die openbloeien in een kleinere winkelomgeving. Ze steunen ook sociale projecten, zoals Nowedo voor doven en slechthorenden en De Kindervriend voor kinderen met een verstandelijke beperking. En via een onderwijsproject van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) trachten ze jongeren warm te maken voor technische vaardigheden en ondernemerschap.

Velodome is aanwezig in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brussel. De vier winkels ogen wat strakker en zakelijker dan die van Cool Electro Cycles. "We merken een mobiliteitsshift in de richting van bedrijfs- en dus leaseaankopen", legt Philippe Van Eeckhout uit. "Het is onze ambitie de mobiliteitspartner van de professionele fietsgebruiker te zijn. Zo'n gebruiker wil een bedrijfszekere oplossing. Die bieden wij hem met de combinatie van overwegend premiummerken en een doorgedreven technische expertise."

... en de gelijkenissen

Er zijn ook gemeenschappelijke kenmerken. Beide trachten hun marktpositie systematisch uit te breiden met acquisities en het openen van nieuwe winkels. "In die context zijn we toevallig met elkaar in contact gekomen", leggen de ondernemers uit. "We waren op hetzelfde moment op zoek naar een nieuwe locatie in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat kwamen we van elkaar te weten via de verdeler van Stromer, een Zwitsers topmerk van speedpedelecs dat we allebei verkopen."

"Ook al zijn we actief in verschillende regio's, we waren eigenlijk concurrenten. Het leek ons verstandiger onze gelijkaardige groeiplannen te bundelen en onze sterktes te verenigen, als collega's. We stonden al langer open voor partnerships, en van alle mogelijke samenwerkingen die we tot nu onderzochten is die tussen Cool Electro Cycles en Velodome de meeste beloftevolle. Onze filosofieën sluiten het dichtst bij elkaar aan. We zijn allebei bereid waarde te creëren in een markt die ons passioneert, en we willen die meerwaarde ook met elkaar delen."

De financiering van de joint venture gebeurde met eigen kapitaal van de aandeelhouders, aangevuld met een klassiek bankkrediet. "Beide bedrijven zijn winstgevend", zegt Christophe Cool. "Dat stelt ons in staat te blijven groeien, zonder een beroep te moeten doen op risicokapitaal of noodinjecties van moederbedrijven. In vergelijking met sommige andere spelers zitten we daardoor in een sterke positie. Onze gezamenlijke omzetdoelstelling voor 2022 is 22,5 miljoen euro. Daarmee belanden we in de top drie van de fietsretailers in Vlaanderen. Ons partnership gaat ook gepaard met een rebranding. Maar onder welke commerciële naam we samen gaan opereren, is nog niet beslist. Dat moet in de komende dagen duidelijk worden."

Concept

Cool Electro Cycles en Velodome zijn ervan overtuigd dat hun samenwerking iets moois kan teweegbrengen. "We hebben allebei onze eigen expertise, en kunnen elkaar nu versterken door die kennis uit te wisselen", klinkt het. "Dat is cruciaal in een markt waarin de technologie zeer snel evolueert. Daarnaast is er ook de geografische verruiming. In een eerste fase zullen we enkele gezamenlijke shops openen. Zo leren we elkaar beter kennen, en na een positieve evaluatie kunnen we het partnerschap voort uitbouwen."

"Voor onze medewerkers creëert de bredere bedrijfsstructuur meer doorgroeimogelijkheden. Dat is belangrijk, want we beschouwen onze mensen als ons belangrijkste kapitaal. En dan zijn er natuurlijk nog onze klanten: die krijgen nu op één plek toegang tot een veel ruimer merkenaanbod. Dat is uniek in Vlaanderen. Als je claimt de klant centraal te stellen, dan moet je hem de oplossing kunnen bieden die het beste aansluit bij zijn behoeften. Dat kan alleen met een breed gamma, waardoor je geen toegevingen op het vlak van merken hoeft te doen."

"B2b-klanten hebben bovendien nood aan een mobiliteitspartner die overal aanwezig is. Onze joint venture biedt een ruime geografische dekking met de mix van belevenisshops, een veelheid aan premiummerken en gebundelde technische kennis. We zijn de eerste speler in Vlaanderen die al die troeven combineert in één concept."

22,5 miljoen euro willen beide bedrijven met de joint venture realiseren in 2022.

