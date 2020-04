Het marketingplatform voor kmo's Contento haalt 500.000 euro op, onder meer bij Greenpark Investments, een eerste investeerder in Showpad, en bij Anthony De Clerck, lid van de ondernemersfamilie Beaulieu. De oprichters, Ludwig Dumont en Steven van Kerkhoven, willen hun platform uitbouwen tot een one-stop shop voor kmo's die hun onlinemarketing willen stroomlijnen.

Het is de derde kapitaalronde sinds de oprichting in maart 2018. "We halen mondjesmaat geld op, omdat we niet zo veel mogelijk geld willen verbranden", zeggen de oprichters. "We voelen ons meer een kmo dan een start-up. We hebben Contento in 2018 opgericht met 100.000 euro startkapitaal, omdat we eerst wilden zien of er een markt was voor ons idee. Bedrijven besteden marketing op sociale media vaak uit aan de klassieke communicatiebureaus. Maar zij hebben eigenlijk een te zware structuur voor kmo's. Om hun marketing volledig zelf in handen te nemen, hebben kmo's dan weer vaak niet de expertise of de tijd."

Dumont en van Kerkhoven willen nu op die behoefte inspelen met een sterk geautomatiseerd onlineplatform. "De eerste versie automatiseerde zo veel mogelijk de repetitieve taken die onlinemarketing zo duur kunnen maken bij communicatiebureaus. Dat gaat bijvoorbeeld over het inplannen van socialemediaberichten op verschillende kanalen. We hebben daar snel intelligentie aan toegevoegd, die zelf de goede inhoud en media voorstelt. Onlangs hebben we daar ook een integratie aan toegevoegd voor gesponsorde zoekresultaten voor Google (een van de meest populaire vormen van online reclame, nvdr). Al die tools bestaan afzonderlijk al. Maar kmo's hebben nood aan een one-stop shop, die bovendien zo laagdrempelig mogelijk is. Google heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze module voor gesponsorde zoekresultaten gedeeltelijk gefinancierd, omdat het ziet dat kmo's niet altijd genoeg expertise hebben om met de standaardtools van Google aan de slag te gaan."

Expert

Contento is niet volledig geautomatiseerd. Elke klant krijgt nog een expert in digitale marketing toegewezen, die in dienst is bij Contento. "Die expert volgt de campagnes op, maar stelt in het begin ook de strategie mee op. Sommige bedrijven willen inzetten op het bereiken van potentiële klanten, andere willen zich meer in de kijker werken als aantrekkelijke werkgever. Er moet ook nagegaan worden welke berichten het best zijn en de frequentie van posten."

Contento heeft 150 klanten. Het werkt met een abonnementsformule van 250 tot 399 euro per maand. "Kmo's moet je met een scherpe prijs aanspreken, maar we hebben de voorbije twee jaar net extra functionaliteiten ontwikkeld om niet tegen bodemtarieven te moeten werken", klikt het bij Dumont. "Op dit moment draaien we 60 procent van onze omzet in België en Nederland en de rest in de VS. Onze klanten zijn vooral kleinere dienstenbedrijven, zoals consultants, advocaten of consultancyspelers. We willen blijven groeien, maar niet tot elke prijs. We gaan ook niet zomaar tien medewerkers extra aanwerven. We willen eerst zien of we genoeg nieuwe klanten kunnen aantrekken voor we onze equipe versterken."

