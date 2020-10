Consortium Besix en Jan De Nul betrokken bij uitbreiding haven Dibba (VAE)

De Belgische bedrijven Jan De Nul en Besix gaan samen de haven van Fujairah in Dibba, in de Verenigde Arabische Emiraten, mee uitbreiden. Ze hebben een deel van het project in de wacht gesleept, goed voor een contract van 371 miljoen dirham (zo'n 90,4 miljoen euro).

Het consortium is betrokken bij het baggeren en aanleggen van golfbrekers, een kademuur en haveninfrastructuur. De werken zullen 19 maanden in beslag nemen. De haven van Dibba ligt aan de Golf van Oman. Het is een van de belangrijkste olieopslagcentra ter wereld en de op één na grootste scheepsbunkerhub wereldwijd. Met de uitbreidingsplannen wil men de verwerkingscapaciteit uitbreiden en de operationele efficiëntie verbeteren. Zowel Besix als De Nul zijn al actief in de Verenigde Arabische Emiraten - die laatste was ook betrokken bij de uitbreiding van de haven van Doha.