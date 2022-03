Colruyt, de grootste supermarktketen van het land, limiteert de verkoop van bloem en olie als gevolg van de grote vraag naar beide producten. Er zijn geen tekorten, benadrukt de supermarkt. Ook Lidl beperkt de verkoop van een reeks producten. Andere retailers limiteren de verkoop niet.

Concreet wordt gevraagd om per klant of kassaticket maximaal twee stuks olie en twee stuks bloem mee te nemen. Dat geldt enkel voor de Colruyt-winkels van de groep. Die zijn gekend voor volume-aankopen. In de andere merken van de groep (Spar, OKay of Bio-Planet) geldt de maatregel niet.

Geen tekorten

Volgens de supermarktgroep zijn er geen tekorten en is er genoeg aanvoer voor normale consumptie. 'Maar de consumptie is de laatste dagen niet meer normaal', legt een woordvoerster uit. 'Het gaat om een preventieve maatregel. Om toe te laten de rekken aan te vullen en alle klanten de mogelijkheid te bieden een aankoop te doen', klinkt het.

Aan de rekken van bloem en olie zijn affiches opgehangen die de klant over de maatregel moeten informeren. De gelimiteerde verkoop van olie geldt niet alleen voor zonnebloemolie, maar voor andere soorten oliën die als alternatief voor zonnebloemolie worden gebruikt, zoals olijf- of slaolie.

Hamstergedrag vermijden

Lidl volgt het voorbeeld van Colruyt en beperkt de verkoop van olie, groenteconserven en toiletpapier. Voor olie en groenteconserven geldt twee stuks per klant, voor toiletpapier drie pakken. 'We lanceren een constructieve oproep om solidair te zijn en te zorgen dat er genoeg is voor iedereen en dus alleen het nodige te kopen. Er zijn geen tekorten, maar we willen de verkoop temperen. We merken dat de berichtgeving over de oorlog ervoor zorgt dat de vraag stijgt, en we willen een situatie zoals twee jaar geleden vermijden', aldus de woordvoerster van Lidl. In de eerste weken van de coronacrisis in 2020 zorgde hamstergedrag massaal voor lege rekken in de winkels.

'Gezond verstand gebruiken'

Een kleine rondvraag bij andere supermarkten leert dat de meesten de verkoop voorlopig niet limiteren. Delhaize merkt meer vraag naar bloem en olie, maar legt geen beperkingen op. De supermarkt roept klanten wel op om niet meer te kopen dan nodig is. 'Er is voldoende keuze en volume. We roepen op het gezond verstand te gebruiken', aldus een woordvoerder. Ook Carrefour legt geen limieten op. "Er is geen bevoorradingsprobleem. We hebben voldoende stock'. Idem bij Aldi: 'Voorlopig gaan we de verkoop niet beperken. We merken wel een grotere vraag naar zonnebloemolie, bloem en pasta. Maar we kennen geen stockproblemen'.

Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste producenten wereldwijd van tarwe en zonnebloemolie. Door de oorlog bestaat de vrees voor bevoorradingsproblemen en tekorten, met grote prijsstijgingen tot gevolg.

