De Halse retailer Colruyt zag de omzet tijdens de eerste jaarhelft van zijn boekjaar 2022/2023 stijgen, maar kon de winstverwachtingen niet inlossen. Het aandeel op Euronext Brussel kleurt intussen donkerrood.

Colruyt heeft tijdens de eerste jaarhelft van zijn boekjaar 2022/2023 het bedrijfsresultaat (ebit) met 41,6 procent zien terugvallen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 123 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam 45,1 procent lager uit op 89 miljoen euro. Dat heeft het bedrijf dinsdag nabeurs bekendgemaakt. Analisten gepolst door Bloomberg waren gemiddeld genomen uitgegaan van een bedrijfsresultaat van 163,8 miljoen euro en een nettoresultaat van 135 miljoen euro.

Colruyt zag de omzet stijgen met 5,7 procent, 'vooral gedreven door inflatie deels gecompenseerd door lagere volumes'. De groep ziet de operationele kosten sterk toenemen, als gevolg van de stijgende energie- en transportkosten en door de indexering van de lonen. Voor dat laatste wordt de grootste impact overigens pas in de tweede jaarhelft verwacht.

Bekijk hieronder de toelichting van Danny Reweghs, directeur strategie bij Inside Beleggen, over het Colruyt-aandeel op Z-Beurs (Kanaal Z).

'Als retailer en als marktleider blijven we onze maatschappelijke rol opnemen, waarbij de formule Colruyt Laagste Prijzen haar merkbelofte blijft waarmaken', zegt topman Jef Colruyt. 'Dit betekent dat prijsstijgingen niet volledig worden doorgerekend aan de klant, evenmin de hoge inflatie op onze energie- en transportkosten en op onze personeelsbeloningen. Als gevolg hiervan staan de resultaten van Colruyt Group onder significante druk. Ook de komende maanden zullen erg uitdagend blijven, met sombere macro-economische vooruitzichten die het bestedingspatroon van consumenten verder zullen beïnvloeden', klinkt het.

De brutowinstmarge daalde van 26,9 procent van de omzet in dezelfde periode vorig jaar tot 26,4 procent van de omzet, waar analisten uitgingen van een grotere daling tot 26,3 procent.

Colruyt Group bevestigde dinsdag haar verwachting dat het geconsolideerd resultaat in 2022/23 aanzienlijk zal dalen ten opzichte van 2021/22. De daling zou voor het volledige jaar procentueel van dezelfde omvang zijn als tijdens de eerste jaarhelft.

In een reactie duwen beleggers de koers van het Colruyt-aandeel op Euronext Brussel woensdagmiddag ruim 17 procent lager tot 19,80 euro.

Colruyt heeft tijdens de eerste jaarhelft van zijn boekjaar 2022/2023 het bedrijfsresultaat (ebit) met 41,6 procent zien terugvallen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 123 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam 45,1 procent lager uit op 89 miljoen euro. Dat heeft het bedrijf dinsdag nabeurs bekendgemaakt. Analisten gepolst door Bloomberg waren gemiddeld genomen uitgegaan van een bedrijfsresultaat van 163,8 miljoen euro en een nettoresultaat van 135 miljoen euro.Colruyt zag de omzet stijgen met 5,7 procent, 'vooral gedreven door inflatie deels gecompenseerd door lagere volumes'. De groep ziet de operationele kosten sterk toenemen, als gevolg van de stijgende energie- en transportkosten en door de indexering van de lonen. Voor dat laatste wordt de grootste impact overigens pas in de tweede jaarhelft verwacht. Bekijk hieronder de toelichting van Danny Reweghs, directeur strategie bij Inside Beleggen, over het Colruyt-aandeel op Z-Beurs (Kanaal Z).'Als retailer en als marktleider blijven we onze maatschappelijke rol opnemen, waarbij de formule Colruyt Laagste Prijzen haar merkbelofte blijft waarmaken', zegt topman Jef Colruyt. 'Dit betekent dat prijsstijgingen niet volledig worden doorgerekend aan de klant, evenmin de hoge inflatie op onze energie- en transportkosten en op onze personeelsbeloningen. Als gevolg hiervan staan de resultaten van Colruyt Group onder significante druk. Ook de komende maanden zullen erg uitdagend blijven, met sombere macro-economische vooruitzichten die het bestedingspatroon van consumenten verder zullen beïnvloeden', klinkt het.De brutowinstmarge daalde van 26,9 procent van de omzet in dezelfde periode vorig jaar tot 26,4 procent van de omzet, waar analisten uitgingen van een grotere daling tot 26,3 procent. Colruyt Group bevestigde dinsdag haar verwachting dat het geconsolideerd resultaat in 2022/23 aanzienlijk zal dalen ten opzichte van 2021/22. De daling zou voor het volledige jaar procentueel van dezelfde omvang zijn als tijdens de eerste jaarhelft.In een reactie duwen beleggers de koers van het Colruyt-aandeel op Euronext Brussel woensdagmiddag ruim 17 procent lager tot 19,80 euro.