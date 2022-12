De sterk dalende winst bij Colruyt doet het aandeel verder kelderen. De invasie van Albert Heijn en Jumbo in ons land heeft onze retailmarkt definitief veranderd. De wonderformule van Colruyt die de laagste prijs combineerde met grote winstgevendheid lijkt uitgewerkt, stelt retailexpert Gino Van Ossel in een toelichting aan Kanaal Z.

'Een strategie van de laagste prijzen werkt perfect bij Coca-Cola en Douwe Egberts omdat je druk kan zetten op je leveranciers, met huismerken is dat moeilijker. Als Delhaize een promo-actie doet met z'n huismerk Hesp, dan kan Colruyt niet anders dan dat voor eigen rekening te nemen, in plaats van dat af te wentelen bij de leveranciers. Daarnaast heb je nu spelers zoals Albert Heijn en Jumbo, die zich niets aantrekken van die Belgische gebruiken en in Nederland aankopen', zegt retailexpert Van Ossel.

De prijzen zijn in de Franstalige winkels van Colruyt meer gestegen dan in Vlaanderen. Volgens Van Ossel valt dat maar op één manier te verklaren: een gevolg van de concurrentie van de Nederlandse supermarkten.

'Dat betekent niet het einde van het model van Colruyt, maar wel dat de eeuwige groei in marktaandeel en de fantastische winstgevenheid die zich aan de top bevond in Europa, achter ons ligt. Vandaag krijgen ze klappen onder de streep omdat het tijdelijk minder goed gaat door de hyperinflatie, maar structureel moeten we gewoon beseffen dat zelfs al wordt het beter, het nooit meer zoals vroeger wordt', aldus Van Ossel.

