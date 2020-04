De Belgische investeringsmaatschappij in vastgoed Cofinimmo houdt vast aan zijn dividend, maar vermindert de maandelijkse bezoldiging van de bestuurders. Een deel van deze besparing wordt overgemaakt aan een fondsenwervingsplatform voor vijf academische ziekenhuizen in de strijd tegen het coronavirus.

Cofinimmo rekent nog altijd op een dividend van 7,10 euro per aandeel, zoals werd vermeld in het jaarverslag. Mocht de situatie in Europe door het coronavirus nog verslechteren, verwacht de investeringsmaatschappij dat het dividend daar slechts minimaal door beïnvloedt zal worden.

Om het hoofd te bieden aan de crisis neemt Cofinimmo krachtige maatregelen. Zo werd een doelgericht kostenbesparingsprogramma opgestart. 'Een deel van die besparingen wordt aangewend voor het financieren van een gemeenschappelijk fondsenwervingsplatform - operatie #clapandact - voor vijf academische ziekenhuizen die zich in de strijd tegen het coronavirus in de frontlinie bevinden', zegt Investor Relations Officer Lynn Nachtergaele.

Geen zitpenningen

Concreet wordt de maandelijkse bezoldiging van de leden van het Uitvoerend Comité en de vergoeding en zitpenningen van de bestuurders met 15 procent verminderd. Die maatregel geldt vanaf april tot het einde van het jaar. Ook zullen er geen zitpenningen worden uitgekeerd aan de bestuurders voor de vergaderingen van de raad van bestuur die gewijd zijn aan het beheer van deze crisis. De som die zo wordt ingezameld zal door Cofinimmo worden verdubbeld en toegekend aan één of meerdere initiatieven gelinkt aan de strijd tegen de pandemie en haar gevolgen.

13 mei spreken de aandeelhouders zich nog uit over het dividend van 2019. Ook daar verwacht de investeringsmaatschappij een inspanning van de beleggers. 'We hebben vertrouwen dat elke aandeelhouder, of het nu over pensioenfondsen en institutionele beleggers of particulieren gaat, dat ieder op zijn manier één of andere initiatief tegen de pandemie en haar gevolgen ervan zal ondersteunen', aldus Nachtergaele.

Solidariteit

Ook chemiereus Solvay houdt vast aan zijn dividend, maar roept aandeelhouders op om een deel ervan te storten in een nieuw solidariteitsfonds voor het personeel. De rest van het jaar staan de leden van het senior management 15 procent van hun loon af in het fonds en het bedrijf verdubbelt alle bijdragen van werknemers.

