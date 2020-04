De Belgische chemiereus Solvay houdt vast aan zijn dividend, maar roept aandeelhouders op om een deel ervan te storten in een nieuw solidariteitsfonds voor het personeel.

Bij de voorstelling van de jaarresultaten eind februari verwachtte Solvay nog dat de ebitda-winst dit jaar hoogstens stabiel zou blijven, of in het slechtste geval met 3 procent zou dalen. Die voorspelling trekt het bedrijf nu weer in. Nieuwe vooruitzichten zijn er niet.

Om het hoofd te bieden aan de coronacrisis neemt Solvay volgens CEO Ilham Kadri 'daadkrachtige maatregelen'. Het gaat om 'de bescherming van onze mensen, de tegemoetkoming aan onze klantenbehoeften en de prioriteitsstelling van kasstroomgeneratie en kostenvermindering', zegt ze. 'We bouwen de pensioenverplichtingen af en verminderen onze investeringen in 2020 met meer dan 250 miljoen euro.' Kadri verzekert dat Solvay over 'sterke balans- en liquiditeitsreserves van ongeveer 4 miljard euro' beschikt. Op grond van de sterke resultaten vorig jaar houdt Solvay dan ook vast aan zijn dividendaanbeveling van 3,75 euro bruto per aandeel. Dat betekent dat het slotdividend van de chemiereus, dat in mei wordt uitbetaald, 2,25 euro bedraagt. In januari keerde het bedrijf al een interimdividend van 1,50 euro uit.

Dividend

Kadri verzekert dat Solvay over 'sterke balans- en liquiditeitsreserves van ongeveer 4 miljard euro' beschikt. Op grond van de sterke resultaten vorig jaar, houdt Solvay dan ook vast aan zijn dividendaanbeveling van 3,75 euro bruto per aandeel. Dat betekent dat het slotdividend van de chemiereus, dat in mei wordt uitbetaald, 2,25 euro bedraagt. In januari keerde het bedrijf al een interimdividend van 1,50 euro uit.

De groep roept haar aandeelhouders wel op om een derde van het slotdividend (0,75 euro per aandeel) bij te dragen aan een solidariteitsfonds dat ze opricht wegens de coronacrisis. Ook de directie van Solvay draagt bij: de rest van het jaar staan de leden van het senior management 15 procent van hun loon af in het fonds en het bedrijf verdubbelt alle bijdragen van werknemers.

Het 'covid-19 solidariteitsfonds' zal gebruikt worden om werknemers en personen die van hen afhankelijk zijn, al dan niet financieel te ondersteunen als ze in moeilijkheden komen door de coronacrisis. Resterende fondsen zal Solvay besteden aan covid-19-gerelateerde goede doelen.

Bij de voorstelling van de jaarresultaten eind februari verwachtte Solvay nog dat de ebitda-winst dit jaar hoogstens stabiel zou blijven, of in het slechtste geval met 3 procent zou dalen. Die voorspelling trekt het bedrijf nu weer in. Nieuwe vooruitzichten zijn er niet. Om het hoofd te bieden aan de coronacrisis neemt Solvay volgens CEO Ilham Kadri 'daadkrachtige maatregelen'. Het gaat om 'de bescherming van onze mensen, de tegemoetkoming aan onze klantenbehoeften en de prioriteitsstelling van kasstroomgeneratie en kostenvermindering', zegt ze. 'We bouwen de pensioenverplichtingen af en verminderen onze investeringen in 2020 met meer dan 250 miljoen euro.' Kadri verzekert dat Solvay over 'sterke balans- en liquiditeitsreserves van ongeveer 4 miljard euro' beschikt. Op grond van de sterke resultaten vorig jaar houdt Solvay dan ook vast aan zijn dividendaanbeveling van 3,75 euro bruto per aandeel. Dat betekent dat het slotdividend van de chemiereus, dat in mei wordt uitbetaald, 2,25 euro bedraagt. In januari keerde het bedrijf al een interimdividend van 1,50 euro uit.DividendKadri verzekert dat Solvay over 'sterke balans- en liquiditeitsreserves van ongeveer 4 miljard euro' beschikt. Op grond van de sterke resultaten vorig jaar, houdt Solvay dan ook vast aan zijn dividendaanbeveling van 3,75 euro bruto per aandeel. Dat betekent dat het slotdividend van de chemiereus, dat in mei wordt uitbetaald, 2,25 euro bedraagt. In januari keerde het bedrijf al een interimdividend van 1,50 euro uit. De groep roept haar aandeelhouders wel op om een derde van het slotdividend (0,75 euro per aandeel) bij te dragen aan een solidariteitsfonds dat ze opricht wegens de coronacrisis. Ook de directie van Solvay draagt bij: de rest van het jaar staan de leden van het senior management 15 procent van hun loon af in het fonds en het bedrijf verdubbelt alle bijdragen van werknemers.Het 'covid-19 solidariteitsfonds' zal gebruikt worden om werknemers en personen die van hen afhankelijk zijn, al dan niet financieel te ondersteunen als ze in moeilijkheden komen door de coronacrisis. Resterende fondsen zal Solvay besteden aan covid-19-gerelateerde goede doelen.