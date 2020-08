Het investeringsfonds Cobepa, met als meerderheidsaandeelhouder de AB InBev-familie De Spoelberch, stapt uit de Franse kinderdagverblijfketen Babilou. Dat meldt CEO Jean-Marie Laurent Josi in een gesprek met Trends.

Cobepa kocht in de zomer van 2013 een belang van 36,8 procent in Babilou. Babilou is de grootste privé-uitbater van kinderdagverblijven voor kinderen jonger dan drie jaar in Europa. In Frankrijk is Babilou de marktleider in crèches voor bedrijven. Na de instap van Cobepa werd Babilou ook actief in België, met vijftien kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel. Voorts baat Babilou crèches uit in Duitsland, Luxemburg, Nederland en het Midden-Oosten. Vorig jaar haalde de onderneming een omzet van 469 miljoen euro en baatte ze 706 kindercrèches uit, goed voor een dagelijkse opvang van 32.700 kinderen.Babilou groeit sterk. Toen Cobepa in 2013 aandeelhouder werd, waren er 500 crèches en klokte de omzet af op 150 miljoen euro. Het bedrijf werd in 2003 opgericht door de twee Franse broers Rodolphe en Edouard Carle en wordt nog voor de meerderheid door de familie gecontroleerd. De felle groei ging niet altijd gepaard met winst. Sinds de instap van Cobepa kende Babilou vier verliesjaren.In 2017 verkocht Cobepa al een deel van zijn belang, voor 63,4 miljoen euro. Cobepa behield toen een belang van 20,4 procent in Babilou. Die laatste schijf wordt nu verkocht, meldt CEO Jean-Marie Laurent Josi in een gesprek met Trends. Eind vorig jaar nam de familie Carle de zakenbank JP Morgan in de arm. Die moest op zoek gaan naar nieuwe aandeelhouders.In het interview, dat 3 september in Trends verschijnt, is Jean-Marie Laurent Josi relatief optimistisch over de impact van de coronacrisis op de portefeuille van Cobepa. Het investeringsfonds, met vorig jaar een balanstotaal van 2,06 miljard euro, heeft een heel verscheiden portefeuille. Van de broodjesketen Le Pain Quotidien, het Duitse Hillebrand (vervoer van sterke drank over zee), tot International SOS, dat wereldwijd expats in nood helpt. "Uiteraard zullen we de impact van de coronacrisis voelen. Maar zal de coronacrisis fundamentele en blijvende sporen nalaten? Nee. Onze bedrijven hebben een sterk management, een duidelijk afgelijnde strategie en een solide balansstructuur. Ze zullen sterker uit deze crisis komen. Met deze nuance: je hoort soms dat er winnaars zijn in de coronacrisis, maar ik ken geen enkel bedrijf dat wint door corona."Voorts is de Cobepa-topman bezorgd over de recente politieke ontwikkelingen in België. "De volgende regering zou de vermogensbelasting willen verhogen. Dit is echt niet het moment. Vergissen is menselijk, maar dat betekent nog niet dat je stommiteiten moet uithalen. België moet opletten. Onze generatie heeft nooit meegemaakt dat het bruto binnenlands product (bbp) met ruim een tiende zakt. Het maakt ons economische weefsel heel kwetsbaar. Onze politici moeten dat economische weefsel met alle mogelijke middelen overeind houden. Dat doe je vooral door het ondernemerschap te ondersteunen. Zo niet vrees ik een lang aanslepende recessie."