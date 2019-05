Claire Tillekaerts: 'Vlamingen durven niet trots te zijn'

Jozef Vangelder Redacteur bij Trends

Export is het dagelijks brood van de Vlaamse economie. Maar onze openheid is ook onze kwetsbaarheid in tijden van handelsoorlogen en anti-Europees populisme. Een beetje zelfverzekerdheid kan dus geen kwaad, vindt Claire Tillekaerts, de topvrouw van het Vlaamse exportagentschap FIT. "We moeten leren vertellen waar we goed in zijn."

CLAIRE TILLEKAERTS "We moeten niet bang zijn om bedrijfskampioenen te bouwen." © Thomas Sweertvaegher