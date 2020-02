Christian Van Thillo stopt als CEO van DPG Media. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Erik Roddenhof. Dat meldt het bedrijf woensdag.

De nieuwe CEO krijgt het dagelijkse beleid van de mediagroep (VTM, Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal ...) in handen. Ook wordt hij eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de strategie en van de digitale transformatie. Roddenhof zal ook de Nederlandse tak van DPG Media blijven aansturen.

Van Thillo zet een stap opzij en zal zich als 'executive chairman' meer bezighouden met de strategie, het overnamebeleid en de ontwikkeling van de mediamerken van de groep.

De nieuwe structuur was nodig door de sterke groei van DPG Media, luidt het. Zo is DPG Media zelf ontstaan uit het samenvoegen van Medialaan en De Persgroep Publishing. De groep nam enkele jaren geleden ook Mecom over, goed voor een reeks nieuwsmerken in Nederland en Denemarken. En onlangs werd de intentie aangekondigd om Sanoma Nederland (Libelle, Donald Duck ...) over te nemen. DPG Media groeide zo uit tot een mediaconcern met meer dan 6.000 werknemers in drie landen.

'Voor mij draait alles rond het zo goed mogelijk combineren van de creatieve en de zakelijke kant van onze groep', aldus Van Thillo in een persbericht. 'Beide optimaal combineren is een uitermate boeiend, maar intensief proces. Sinds kort is de complexiteit nog verder toegenomen door de verschillende overnames en de digitale transformatie van de groep. Dit was het juiste moment om onze topstructuur een nieuwe invulling te geven.'

Piet Vroman blijft financieel directeur van DPG Media. Kris Vervaet en Anders Krab-Johansen, CEO van respectievelijk de Belgische en Deense activiteiten, zullen aan Roddenhof rapporteren.

