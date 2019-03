Christian Van Thillo (CEO De Persgroep): 'We laten niet met ons sollen, door niemand'

Als de digitale revolutie de voorbije decennia één sector op zijn kop heeft gezet, dan wel de mediasector. Slechts enkele mediabedrijven in de Benelux wisten te overleven. Medialaan - De Persgroep is er een van. Dankzij haar sterke man Christian Van Thillo. 'Wij wilden de eerste zijn. Want in slechte tijden is het de sterkste die overwint. En in goede tijden wil iedereen bij de marktleider zijn.'