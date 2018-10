Chris Peeters (Elia Groep): 'De consument in het centrum plaatsen'

Drie vragen aan Chris Peeters

U nam de controle bij uw Duitse dochter 50Hertz. Kijkt u uit naar verdere buitenlandse expansie?

CHRIS PEETERS. "Er is een enorme vraag naar kennis om hoogspanningslijnen, interconnectoren en offshore-verbindingen te bouwen. Die ervaring hebben wij. Er lopen gesprekken over dossiers. We sluiten samenwerkingen niet uit. Een overname zoals 50Hertz zit niet in de pijplijn. Zulke kansen zijn zeldzaam. We streven ook naar controlebelangen."

Elia durft zich in het maatschappelijk debat te plaatsen. Is dat de rol van een beursgenoteerd bedrijf?

PEETERS. "Ik vind van wel. Als je enige maatschappelijke rol het verhogen van je winstmarge is, dan mis je wat bedrijven moeten betekenen voor de samenleving. Als onderneming en als mens moet je een notie van een wereldverbeteraar hebben: je draagt bij aan de oplossing van een probleem, en wat je achterlaat, moet beter zijn dan wat je kreeg. Wij werken aan een energiesysteem dat betrouwbaarder, goedkoper en duurzamer moet zijn."

Volgend jaar wordt Nemo opgeleverd, de verbinding met het VK. In 2020 Allegro, richting Duitsland. Hoe lang blijft u het investeringsritme volhouden?

PEETERS. "Zeker nog de komende tien tot vijftien jaar. Er komen meer offshore-windparken bij, en we versterken het bestaande net. Al is het niet onze bedoeling zo veel mogelijk infrastructuur te bouwen, wel om de energietransitie maximaal te ondersteunen. Innovatie is essentieel. We bereiden ons nu al voor op de digitalisering. Die zal de consument in het centrum van het energiesysteem plaatsen. Via intelligente systemen achter de slimme meter zal de klant diensten aangeboden krijgen die hetzelfde comfort bieden tegen een betere prijs. Een zeer complex systeem, waarvan wij de facilitator willen zijn."

Wat doet het bedrijf?

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Dochter 50Hertz doet hetzelfde in Noord- en Oost-Duitsland. Over haar zowat 18.300 kilometer hoogspanningslijnen transporteert de groep elektriciteit van de producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële verbruikers. Ook zorgt ze voor interconnectoren (in- en uitvoerverbindingen), en de koppeling van offshore-windmolenparken aan het stroomnet. Elia Grid International biedt consultancy- en engineeringdiensten aan op de internationale markt.

Vandaar de keuze

Chris Peeters liet een nieuwe wind waaien door het bedrijf. Dat kampte, na het ontslag van eerst de financieel directeur en dan de CEO, met een getraumatiseerd management, een verdeelde raad van bestuur en een te technisch gerichte bedrijfscultuur. Elia is nu een ambitieus en internationaal gericht bedrijf, waar de medewerkers bouwen aan het energiesysteem van de toekomst. Elk jaar investeert Elia Groep ongeveer een miljard euro in België en Duitsland.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

Elia nam in maart de operationele controle over 50 Hertz, waarin het voor 60 procent participeerde. Het kocht voor 976,5 miljoen euro 20 procent van de aandelen die in handen waren van het Australische IFM Investors. De obligaties voor de financiering werden in september substantieel overschreven. Daarnaast legde het via zijn studie over het Belgische energiesysteem richting 2050 mee de basis van de energievisie van de federale regering. "Door onze Belgische en Duitse tak nog sterker te integreren, willen we ons nog beter positioneren in het Europese energiesysteem."

De belangrijkste uitdaging

Op korte termijn vermijden dat het licht uitgaat. Op langere termijn de energietransitie naar een systeem waarin hernieuwbare energie steeds belangrijker wordt, en vooral de digitalisering. "De flexibiliteit van pakweg de elektrische auto of de warmtepomp zal een actieve rol spelen om ons hoogspanningsnet in evenwicht te helpen houden."