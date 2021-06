Het technologieplatform Chef Koochooloo leert kinderen in het basisonderwijs tegelijk gezonde eetgewoonten en wetenschappelijke vaardigheden aan. Na een succesvol proefproject in Silicon Valley is de start-up klaar om de wereld te veroveren. "We willen vooral een sociale impact hebben", zegt CEO Layla Sabourian.

Elke les van Chef Koochooloo leidt kinderen door een eenvoudig internationaal recept, terwijl ze tegelijk leren over het land, wiskundige vragen voorgeschoteld krijgen en iets opsteken over de wetenschap achter het kookproces. Het technologieplatform is interdisciplinair. Het koken, de recepten, de experimenten en de spelletjes dienen om de kinderen iets bij te brengen over voeding, wetenschap en maatschappijleer.

...

Elke les van Chef Koochooloo leidt kinderen door een eenvoudig internationaal recept, terwijl ze tegelijk leren over het land, wiskundige vragen voorgeschoteld krijgen en iets opsteken over de wetenschap achter het kookproces. Het technologieplatform is interdisciplinair. Het koken, de recepten, de experimenten en de spelletjes dienen om de kinderen iets bij te brengen over voeding, wetenschap en maatschappijleer. "Er zijn veel apps die de STEM-vaardigheden (science, technology, engineering, mathematics) bevorderen, maar die bevatten geen tastbare, praktische componenten. Geen enkele is gericht op koken of voeding. Het unieke aan ons platform is dat we STEM koppelen aan culinaire activiteiten", zegt de Iraanse Layla Sabourian, de oprichtster en CEO van Chef Koochooloo. In het Perzisch betekent Koochooloo 'klein', wat verwijst naar Layla's dochter, de kleine chef. De start-up is een familiebedrijf. Layla's man, de Belg Antoine Tarwé, is COO en hun elfjarige dochter Delarai komt met ideeën en test de recepten. Na jaren in Californië gewoond te hebben verblijft het gezin een jaar in Brussel. Het pad van Layla Sabourian dat naar de start-up leidde, ligt bezaaid met verhalen over eten, cultuur en ondernemerschap. Ze zag de connectie toen ze tijdens haar opleiding in Mexico vrijwilligerswerk deed met vrouwen die op de rand van de armoede leefden. "Ik vroeg me af welke vaardigheden ik hen zou moeten bijbrengen, want ik was niet goed in verkoop, marketing of financiën. Ik leerde die vrouwen wel koken, waarna ze een tacostand opzetten en geld verdienden." Toen ze geen beurs kreeg om leerkracht te worden, opende ze een succesvol Iraans restaurant in de Amerikaanse stad Atlanta. "In het zuiden van het land denken veel mensen racistisch, maar toch kwamen ze bij mij eten. Ik besefte toen dat voedsel een universele aantrekkingskracht heeft en mensen samenbrengt. Maar ook dat er veel onwetendheid is over andermans cultuur." Na enkele jaren maakte Sabourian een tussenstop in Frankrijk, waar ze voor het luxeconcern LVMH werkte, maar ze keerde al snel terug naar Silicon Valley. Daar werkte ze achtereenvolgens voor eBay, Yahoo en SAP. "Dat laatste vroeg me om voor de innovatiehub producten in een cyclus van drie maanden te ontwikkelen. Ik leerde zo veel over het lanceren en vermarkten van een product." Op dat moment ervoer haar zesjarige dochter Delarai voor het eerst vooroordelen op school. Ze werd gepest omdat ze haar gezonde etnische voeding - Iraanse, Franse en Belgische maaltijden - meebracht in plaats van in de kantine hamburgers, pizza of kipnuggets te eten. "Kinderen die onder een bepaald inkomensniveau zitten, krijgen een gratis lunch, maar dat is vaak ongezonde voeding", legt Sabourian uit. "Toen mijn dochter dat ook wilde om een einde te maken aan de pesterijen, vertelde ik haar hoe ik die maaltijden klaarmaakte en wat de geschiedenis achter de recepten was. Zo werd ze een ambassadeur voor gezond eten. Veel studies tonen een direct verband tussen ongezond eten, depressies en slechte prestaties op school. Goede eetgewoonten moeten op jonge leeftijd worden aangeleerd. Daarom bedacht ik een spel dat kinderen zou helpen gezonde gerechten uit de hele wereld te ontdekken, met de nadruk op diversiteit en inclusie." De leerkracht van haar dochter vroeg Sabourian een leerplan samen te stellen. Zo groeide het idee voor haar start-up. Toen ze toestemming vroeg aan SAP om aan dat zijproject te werken, kon dat niet. "Ik besliste mijn comfortabele loon op te geven en te investeren in een start-up voor educatieve software." Layla Sabourian stuitte op een probleem. Hoewel leerkrachten het belangrijk vonden om kinderen te leren over gezonde voeding en respect voor andere culturen, hadden slechts weinigen daar het budget of de tijd voor. "Ze hadden wel middelen om STEM-gerelateerde onderwerpen zoals wiskunde en natuurwetenschappen te onderwijzen. Zo kwamen we op het idee van Chef Koochooloo. Terwijl kinderen met de hulp van een leerkracht of een ouder koken, introduceren we wiskundige en wetenschappelijke concepten." Na de succesvolle presentatie in de klas van haar dochter werd Sabourian ook in andere scholen gevraagd. Ze kreeg een beurs van de National Science Foundation om wetenschappen en wiskunde aan de lessen toe te voegen. Van de overheid kreeg ze een beurs van 1 miljoen dollar. "Daardoor kregen we geloofwaardigheid. Dat opende de deuren van veel scholen." De start-up deed het goed, tot corona toesloeg. "We hebben sinds maart vorig jaar geen inkomsten meer. Omdat ik mijn leerkrachten niet meer naar scholen kan sturen, maak ik het technologieplatform beschikbaar via abonnementen, zodat de schoolleerkrachten ermee aan de slag kunnen. We maken de omslag van een abonnementenmodel naar de verkoop van de software. Dat zullen we eind juli lanceren. We zien wel hoe het uitdraait, maar we hebben alvast een nieuwe beurs gekregen."Het platform wil mettertijd ook andere onderwerpen belichten. "We willen een wereld creëren waarin het geluk, de gezondheid en het onderwijs van elk kind verbeterd kunnen worden. Daarom willen we behalve aan gezonde voeding ook aandacht besteden aan thema's als adoptie of depressie." En er zitten nog meer plannen in de lade, zoals een kookboek waarvoor Layla Sabourian al een contract heeft met een Belgische uitgever. "Het wordt een leerzaam kookboek, waarin bij elk recept wetenschappelijke, geografische en wiskundige feiten aan bod komen, zoals in Chef Koochooloo." Na de succesvolle lancering in dertig scholen in Silicon Valley gaat Chef Koochooloo op zoek naar nationale en zelfs internationale uitbreiding. "De app is in bijna elk land beschikbaar, in het Engels en het Spaans. Het leerplan is voorlopig Amerikaans, maar we zijn van plan dat uit te breiden." De verschillende schoolsystemen in Europa zijn een uitdaging. "Dat elk land een andere wetgeving over onderwijs heeft, maakt het er niet gemakkelijk op. De introductie van ons platform zal wellicht trager verlopen dan bij andere start-ups. Maar we hebben niet de ambitie een eenhoorn te worden (een niet-beursgenoteerde start-up die meer dan 1 miljard dollar waard is, nvdr). We doen dit eerder om een sociale impact te hebben."