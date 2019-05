Eind 2018 verraste Aedifica door in Groot-Brittannië een vastgoedportefeuille met 92 rustoorden over te nemen van het Amerikaanse investeringsfonds Lonestar. Die transactie wordt bekroond met de eerste Trends Deal of the Year.

Tot voor kort was Aedifica nog actief in drie landen: België, Nederland en Duitsland. Het was een publiek geheim dat het op zoek was naar een vierde land. Spanje leek in poleposition te liggen, maar uiteindelijk verraste CEO Stefaan Gielens iedereen met de aankondiging dat het Verenigd Koninkrijk de vierde markt zou worden. In december kocht Aedifica voor 450 miljoen pond (ruim 520 miljoen euro) een vastgoedportefeuille met 92 rustoorden in Groot-Brittannië van het Amerikaanse investeringsfonds Lonestar. Die transactie wordt bekroond met de eerste Trends Deal of the Year.

...