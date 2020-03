Om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen, is dringend 2 miljard dollar nodig. Dat zegt CEPI, de organisatie die de leiding heeft genomen in de ontwikkeling van kandidaat-vaccins tegen het virus.

"2 miljard is een peulschil, als je het afzet tegen de economische schade die het virus nu al veroorzaakt", zegt Luc Debruyne. Debruyne is de voormalige CEO van 's werelds grootste vaccinproducent GSK Vaccines. Hij is nu onder meer de strategisch adviseur van Richard Hatchett, de CEO van CEPI. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations werd in 2017 op het Wereld Economisch Forum in Davos gelanceerd onder impuls van de Noorse en de Indiase overheid, de Bill & Melinda Gates Foundation en de Wellcome Trust. De Belg Peter Piot is er sindsdien een van de voortrekkers van.

Vier programma's

Het geld, dat CEPI heeft opgehaald bij overheden (inclusief België) en filantropische organisaties, pompt het in onderzoek naar vaccins tegen infectieziekten zoals ebola, en nu dus ook covid-19 (COronaVIrus Disease-19). De coalitie investeerde al 100 miljoen dollar in vier onderzoeksprogramma's, die ertoe moeten leiden dat over zestien weken minstens één kandidaat-vaccin tegen het coronavirus kan worden getest op mensen. Bijkomende programma's voor een vaccin tegen covid-19 zullen snel worden aangekondigd, laat CEPI weten.

"Maar dat geld zal eind deze maand al volledig toegewezen zijn", waarschuwt Richard Hatchett. "Zonder bijkomende financiële bijdragen kunnen we de vaccinprogramma's die we opgestart hebben, niet voortzetten en zullen we de vaccins niet kunnen aanbieden", stelt Hatchett in een mededeling.

Bedrijven

CEPI richt zich voor het eerst ook nadrukkelijk tot private bedrijven. "Nu de nood zo hoog is, moet dat ook", zegt Luc Debruyne. "Het is de morele plicht van ondernemingen. Ze kunnen zich niet veroorloven dit te negeren. Bedrijven kunnen niet floreren in een maatschappij die is ontwricht door zo'n epidemie."

Met het extra kapitaal zou CEPI het aantal kandidaat-vaccins kunnen optrekken, om de kans op succes te verhogen, en de klinische tests ervan kunnen financieren. CEPI wil volgend jaar minstens drie kandidaat-vaccins kunnen voorleggen aan de goedkeuringsautoriteiten.

Niet gebruikt, geld terug

De Wereldbank heeft overigens een vehikel gecreëerd om donaties terug te storten als ze uiteindelijk niet zouden worden aangewend voor covid-19. De donors kunnen het geld evenwel ook bij de Wereldbank op de rekening laten staan, voor de volgende strijd tegen een zogenaamde ziekte X, die zoals covid-19 kan uitmonden in een epidemie of een pandemie.

