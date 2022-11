De grote baas van lingerieproducent Van de Velde stapt op. Na amper een half jaar als CEO verlaat Peter Corijn het bedrijf. Dat heeft het Oost-Vlaamse bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Corijn stond sinds mei dit jaar aan het hoofd van de lingerieproducent uit Schellebelle. Hij nam toen het roer over van Marleen Vaesen, die het bedrijf drie jaar leidde. Maar na enkele maanden stopt Corijn er dus al mee. Dat gebeurde in onderling overleg, klinkt het. 'Peter en de raad van bestuur zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen dat Peters verwachtingen niet overeenkomen met de interne verwachtingen en wensen van Van de Velde', aldus voorzitter Herman Van de Velde. Huidig financieel directeur Karel Verlinde is aangesteld als CEO ad interim.