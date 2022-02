De Oost-Vlaamse lingeriefabrikant Van de Velde krijgt op 1 mei een nieuwe CEO: Peter Corijn. Hij neemt de fakkel over van Marleen Vaesen, die het bedrijf de voorbije drie jaar leidde.

Peter Corijn wordt door Van de Velde omschreven als 'een echte merkenbouwer met sterke entrepreneurial skills'. Hij werkte onder meer 25 jaar lang voor het verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble.

'Wij zijn overtuigd dat Peter met zijn jarenlange managementervaring, creatieve persoonlijkheid en als merkenbouwer ons bedrijf nieuwe impulsen zal geven', stelt Herman Van de Velde, de voorzitter vande raad van bestuur, in een persbericht.

Vaesen, eerder nog CEO van groenteverwerker Greenyard, kwam eind 2018 'in moeilijke omstandigheden' aan het hoofd te staan vanVandeVelde. Ze realiseerde "een sterke turnaround", zo klinkt het, waarbij alle indicatoren - zoals omzet, winst en cashflow - 'zeer positief evolueerden en op een hoog niveau staan'.

De lingeriefabrikant uit Schellebelle rapporteerde donderdag een omzetgroei van ruim 28 procent (of 19 procent op vergelijkbare basis) in 2021, tot 195,3 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 32 miljoen euro, meer dan een verdubbeling tegenover 2021. Er wordt een dividend voorgesteld van 2 euro per aandeel.

'De verkoop van lingerie herstelde zeer sterk en groeit zelfs ten opzichte van 2019", zo klinkt het. De verkoop van badgoed daarentegen is nog niet hersteld, "omwille vande onzekerheden en beperkingen met betrekking tot reizen in het voorjaar van 2021'.

'Na een jaar van ommekeer in 2021 is het onze ambitie om in 2022 verdere groei te realiseren', blikt VandeVelde vooruit. Vaesen blijft zetelen in de raad van bestuur vanVandeVelde, als niet-uitvoerend bestuurder. VandeVelde is bekend vande lingeriemerken Prima Donna, Marie Jo en Andres Sarda. Het bedrijf heeft bijna 1.500 werknemers en noteert op de beurs van Brussel.

