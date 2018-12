CEO Jan De Witte drukt zijn stempel op Barco: 'Ik geloof niet dat je jezelf naar winstgevendheid kan groeien'

De CEO van Barco verraste vakbonden en beleggers begin november met de boodschap dat hij 240 banen zou schrappen - 7 procent van het totaal - om netto op jaarbasis 20 miljoen euro te besparen. In België gaan er 55 posities verloren. Tegelijk beloofde De Witte méér te investeren in groei. "Dit is een oefening om de niet-efficiënte activiteiten eruit te halen die het bedrijf traag maken", zei Jan De Witte in De Tijd.

