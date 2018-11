CEO Engie Electrabel over onbeschikbare kerncentrales: 'Voor januari en februari is toestand gespannen'

De toestand zal 'gepannnen' zijn tijdens de eerste twee maanden van 2019 om de energiebevoorrading van België te verzekeren, geeft Philippe Van Troeye, CEO van Engie Electrabel, toe in een gesprek zaterdag in L'Echo. Hij verzekert dat zijn bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.

'De toestand is gespannen voor januari en februari. Maar ze was ook gespannen in november met slechts één kernreactor in dienst, en we hebben de toestand kunnen beheren. In januari-februari kennen we de koudste maanden, met minder zekerheden op het vlak van invoer', aldus de CEO, die aangeeft zijn verantwoordelijkheid te zullen nemen.

'Primo, we mobiliseren onze ploegen om progressief onze reactoren weer op het net te zetten. Secundo, we brengen bijkomende middelen in stelling, zoals de centrale van Vilvoorde, die niet meer in dienst was. Van Troeye verzekert dat complementair in totaal meer dan 1.000 MW gemobiliseerd zal worden, 'wat overeenkomt met een bijkomende reactor'.

'Het is niet zeker dat er afschakelingen komen. Wij werken nog aan het mobiliseren van andere middelen. We hebben nog niet afgezien van sommige andere pistes. Electrabel blijft oplossingen voorstellen', aldus de CEO. Zo zijn stroomboten, drijvende elektriciteitscentrales, nog steeds een piste, 'maar ze zijn het laatste redmiddel, die we enkel in een worstcasescenario zullen activeren'. Volgens Van Troeye is daar sprake van als in de wintermaanden geen beroep kan worden gedaan op de kerncentrales Tihange 3 en Doel 1 en 2. Zo bekijkt Electrabel of stroomboten op de Schelde een haalbare kaart zijn. Daarvoor is medio oktober de bevraging begonnen van de Vlaamse agentschappen De Vlaamse Waterweg (DVW) en Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de havens, aldus De Tijd.