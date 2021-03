Lufthansa leed een monsterverlies in het coronajaar 2020. "Het zal nog jaren duren vooraleer de luchtvaart weer het niveau van vóór de pandemie haalt", waarschuwt CEO Carsten Spohr.

"We zullen 2020 nooit vergeten." Carsten Spohr, CEO van Lufthansa Groep, de eigenaar van Brussels Airlines, schuwt de grote woorden niet in het jaarverslag 2020. De groep boekte gitzwarte cijfers. De pandemie is de oorzaak. "Corona heeft de luchtvaart op een nooit eerder geziene manier getroffen". 2020 werd dan ook een van de meest uitdagende jaren ooit voor de luchtvaartgroep.De omzet crashte met 63 procent, het aantal passagiers met drie kwart (zie balanscijfers). Lufthansa probeerde het verbranden van cash snel te stoppen, maar dat lukte niet echt. Via overheidssteun werd 9 miljard euro verzameld. Enkel de vrachtdivisie maakte winst, en boekte zelfs recordcijfers.Carsten Spohr blijft heel voorzichtig. "Het zal nog jaren duren vooraleer de luchtvaart weer het niveau van vóór de pandemie haalt." Lufthansa zal dus kleiner worden. Het aantal personeelsleden daalde fiks. De vloot wordt met 150 vliegtuigen ingekrompen. Het bedrijf wil zo snel mogelijk de overheidssteun terugbetalen, en weer winst maken. Daarbij wordt de focus gelegd op de vliegactiviteiten. Wat nog rest van de cateringactiviteiten, wordt verkocht. Lufthansa Groep legt ook meer de nadruk op duurzaamheid, met onder meer zuinigere vliegtuigen, en een verschuiving van de kortere trajecten naar het spoor.Toch zal de luchtvaart opnieuw mensen, landen en economieën samenbrengen. Maar dat zal anders zijn, denkt Spohr. "We zijn ervan overtuigd dat we sterker dan onze concurrenten uit deze crisis zullen komen. Mensen willen weer vliegen. Ze doen dat ook, wanneer ze weten dat het coronaveilig kan".