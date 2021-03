analyse

Brussels Airlines duikt zwaar in het rood

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Brussels Airlines dook in het coronajaar 2020 diep in het rood. "Maar de herstructurering die vorig jaar werd versneld en verscherpt legt de basis voor een duurzame toekomst", meldt de eigenaar, het Duitse Lufthansa, in zijn jaarverslag 2020.

toestellen van Brussels Airlines staan werkloos op het tarmac van Brussels Airport tijdens de eerste lockdown

Reboot Plus heet het herstructureringsprogramma bij Brussels Airlines. Vorig jaar werd de vloot met 30 procent ingekrompen. De versnelde afschrijving van tien Airbus-vliegtuigen leidde tot uitzonderlijke kosten v... Reboot Plus heet het herstructureringsprogramma bij Brussels Airlines. Vorig jaar werd de vloot met 30 procent ingekrompen. De versnelde afschrijving van tien Airbus-vliegtuigen leidde tot uitzonderlijke kosten van 33 miljoen euro. Het aantal werknemers daalde met een kwart. Wie bleef, moest loon inleveren.Alle cijfers doken in het coronajaar 2020, het zwartste jaar voor de burgerluchtvaart wereldwijd, diep in het rood. De omzet zakte met 72 procent, het aantal passagiers met 77 procent, het aantal vluchten met 71 procent. De opbrengst per passagier steeg weliswaar met 1 procent. De bedrijfskosten daalden relatief minder sterk, met 53 procent. Bij de kerosine ging er 74 procent af, allerlei heffingen (bijvoorbeeld kosten op luchthavens) daalden met 68 procent.Sinds maandag 1 maart heeft Brussels Airlines een nieuwe CEO, de Duitser Peter Gerber. Die werkte voordien bij de vrachtafdeling van Lufthansa. De vorige CEO van Brussels Airlines, de Vlaming Dieter Vranckx, werd op 1 januari CEO bij Swiss, de Zwitserse luchtvaartdochter van Lufthansa Groep.

