"De banken hebben de voorbije jaren vooral bespaard op de kap van het personeel, de kantoorhouders en de klanten. Dat is kortetermijndenken", zeggen Albert Verlinden en Jean-Pol Guisset, respectievelijk de voorzitter en de ondervoorzitter van BZB-Fedafin, de federatie van financieel tussenpersonen.

Klanten zijn doorgaans meer tevreden over hun plaatselijke kantoorhouder dan over hun bank. In meer dan de helft van de gevallen zijn die kantoorhouders zelfstandige bankagenten die werken voor instellingen als BNP Paribas Fortis, Belfius, ING, Argenta, Fintro, Crelan of AXA Bank. Naarmate de banken het mes zetten in hun kantoren, dunt echter ook hun aantal uit.

...