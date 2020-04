Brussels Airport heeft de voorbije maand maart, toen de coronamaatregelen van kracht werden, 60 procent minder passagiers en 14,6 procent minder vrachtvervoer genoteerd. Dat meldt de luchthaven van Zaventem woensdag.

In maart reisden er nog geen 800.000 passagiers via Brussels Airport. Een aanzienlijke daling ten opzichte van de bijna 2 miljoen passagiers in maart 2019. Het coronavirus deed volgens de luchthaven week na week de cijfers dalen. De laatste week van maart was er een daling van 95 procent in de passagierscijfers.

Ook bij het goederentransport was er een daling van de vraag merkbaar. Dat daalde met 14,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. "Cargo is in deze tijden wel cruciaal voor de bevoorrading van ons land", klinkt het bij de luchthavenuitbater. "Dankzij luchtvracht kunnen essentiële producten zoals geneesmiddelen en medische producten snel worden geleverd."

Het totale aantal vluchten daalde met 40 procent.

In maart reisden er nog geen 800.000 passagiers via Brussels Airport. Een aanzienlijke daling ten opzichte van de bijna 2 miljoen passagiers in maart 2019. Het coronavirus deed volgens de luchthaven week na week de cijfers dalen. De laatste week van maart was er een daling van 95 procent in de passagierscijfers. Ook bij het goederentransport was er een daling van de vraag merkbaar. Dat daalde met 14,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. "Cargo is in deze tijden wel cruciaal voor de bevoorrading van ons land", klinkt het bij de luchthavenuitbater. "Dankzij luchtvracht kunnen essentiële producten zoals geneesmiddelen en medische producten snel worden geleverd." Het totale aantal vluchten daalde met 40 procent.