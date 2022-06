Brussels Airlines schrapt helft vluchten op 20 juni, Brussels Airport adviseert niet te vertrekken

Brussels Airport adviseert reizigers met een vertrekkende vlucht op maandag 20 juni om die te herboeken naar een andere datum. Er is die dag een nationale vakbondsbetoging in Brussel en het veiligheidspersoneel van G4S plant een staking, zegt de luchthavenuitbater in een persbericht.

reizigers op Brussels Airport