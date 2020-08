Door de coronacrisis heeft Brussels Airlines in de eerste helft van 2020 een aangepast bedrijfsresultaat van -182 miljoen euro in de boeken gezet. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij donderdag.

Brussels Airlines is net zoals alle andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen door de coronacrisis. Van 21 maart tot en met 14 juni schrapte het al zijn lijnvluchten. Het voerde enkel nog vluchten uit voor repatriëring en medisch transport. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar vervoerde Brussels Airlines daardoor 67 procent minder passagiers (1,6 miljoen).

De omzet daalde in de eerste jaarhelft met 63 procent tot 252 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) - de inkomsten voor aftrek van rente en belastingen - kwam uit op -211 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de afschrijving van 29 miljoen euro voor tien vliegtuigen, gaat het om een negatief bedrijfsresultaat van 182 miljoen euro.

'Als reactie op de crisis heeft Brussels Airlines onmiddellijk drastische maatregelen genomen, niet alleen om de variabele kosten te verminderen, maar ook om de vaste kosten te verlagen', luidt het. Dat leverde een daling van de bedrijfskosten met 39 procent op tot 463 miljoen euro.

Op 15 juni startte Brussels Airlines zijn vluchten weer op en die worden geleidelijk weer opgevoerd 'in overeenstemming met de marktvraag en rekening houdend met de voortdurend veranderende reisbeperkingen', klinkt het. Wegens de onzekerheid rond de coronacrisis doet de maatschappij geen voorspellingen voor de rest van het jaar.

