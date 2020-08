Lufthansa dook bijna 4 miljard euro in het rood in het eerste halfjaar. Pas vanaf 2023, 'het jaar van het nieuwe normaal', zal de luchtvaartmarkt herstellen. Eind oktober zou de groep op 40 procent van de capaciteit van vorig jaar draaien.

Eerst het goede nieuws. Voor de volgende twaalf maanden heeft Lufthansa, de Duitse luchtvaartgroep en het moederbedrijf van Brussels Airlines, voldoende geld. Het voortbestaan van de groep is daarom niet in gevaar, verwacht het directiecomité. Eind juni had Lufthansa nog ruim 2,8 miljard euro cash. Daar komt de volgende weken en maanden nog eens 9 miljard euro bij, aangereikt via de regeringen van België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Begin juli verschafte de Duitse staat al 2,3 miljard euro.

...

Eerst het goede nieuws. Voor de volgende twaalf maanden heeft Lufthansa, de Duitse luchtvaartgroep en het moederbedrijf van Brussels Airlines, voldoende geld. Het voortbestaan van de groep is daarom niet in gevaar, verwacht het directiecomité. Eind juni had Lufthansa nog ruim 2,8 miljard euro cash. Daar komt de volgende weken en maanden nog eens 9 miljard euro bij, aangereikt via de regeringen van België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Begin juli verschafte de Duitse staat al 2,3 miljard euro.En dan het slechte nieuws. Lufthansa kende een bar slechte eerste jaarhelft (zie tabel). De eerste maanden van het jaar zijn traditioneel zwak in de luchtvaart. Maar de huidige duik heeft alles te maken met het coronavirus. Terwijl de omzet met 52 procent daalde, kon de onderneming de kosten met slechts een derde doen dalen. "De markt zal nog jaren zwak blijven", schat het directiecomité, dat door de coronacrisis geen prognoses geeft voor de verdere ontwikkeling in 2020. Het directiecomité wil zich niet uitspreken over hoe het coronavirus verder zal evolueren, en welke gevolgen dat kan hebben voor de reisbeperkingen.Luchtvaart is één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. Volgens de verwachtingen van de internationale vereniging voor de burgerluchtvaart IATA zal het aantal wereldwijde passagiers dit jaar met bijna twee derde dalen. De pijn in vrachtverkeer is milder, met een verwachte daling van iets minder dan een zesde. IATA begroot het totale verlies voor de sector in 2020 op 84 miljard dollar.Lufthansa haalde al honderd vliegtuigen uit de vloot. Tot 2023 zou de groep 22.000 banen schrappen. 2023 zou ook het jaar worden van "het nieuwe normaal". Pas dan zou de markt min of meer normaliseren. Het gaat vandaag al langzaam opwaarts. "We zien een langzaam herstel, zeker in de markt van de korte afstand en het toerisme", meldt het directiecomité. Eind oktober zou Lufthansa 40 procent van zijn capaciteit, in vergelijking met die van vorig jaar, opnieuw benutten. Daarbij zouden ruim 380 vliegtuigen, of de helft van de vloot, worden gebruikt. Ruim 90 procent van de bestemmingen op de korte en middellange afstand, en ruim 70 procent van de intercontinentale bestemmingen, zouden vanaf eind oktober weer worden bediend. Weliswaar minder frequent.Uiteraard deelde ook de Belgische dochter Brussels Airlines in de klappen. Tussen 21 maart en 14 juni lag de vloot van Brussels Airlines zo goed als stil door de coronacrisis, behoudens vluchten voor repatriëringen en medisch materiaal. Daarmee daalde de omzet met bijna twee derde. De versnelde afschrijving van tien toestellen die uit de vloot werden gehaald, verhoogden het bedrijfsverlies. Eind juni werd een sociaal akkoord bereikt over een zware herstructurering. De vloot wordt met 30 procent ingekrompen, een kwart van het personeel verdwijnt.Na maandenlange en moeizame onderhandelingen bereikten Brussels Airlines en Lufthansa op 21 juli een akkoord met de federale regering over staatssteun.De overheid geeft voor 290 miljoen euro leningen met staatswaarborg. Lufthansa pompt op zijn beurt 170 miljoen euro in de dochter, via een kapitaalverhoging. Het finale akkoord ligt nog niet helemaal vast. Bovendien moet ook nog de Europese Commissie haar zegen geven over de voorwaarden voor de staatssteun.