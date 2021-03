Brussels Airlines verwacht dat het pas vanaf 2022 de verliezen achter zich laat. "Maar we hebben voldoende cash. Op dat gebied zitten we goed.", benadrukt financieel directeur Nina Öwerdieck.

2020 was een rampjaar voor Brussels Airlines. Dat is geen verrassing. "Ook 2021 wordt een heel moeilijk jaar", verwacht Peter Gerber, die sinds 1 maart de nieuwe CEO van de luchtvaartmaatschappij is. "Het behoud van cash blijft ook dit jaar cruciaal. En uiteraard zal alles afhangen van de evolutie van de coronapandemie. Als de vaccinatieplannen goed vooruitgaan, wordt ook vliegen weer veilig."

...

2020 was een rampjaar voor Brussels Airlines. Dat is geen verrassing. "Ook 2021 wordt een heel moeilijk jaar", verwacht Peter Gerber, die sinds 1 maart de nieuwe CEO van de luchtvaartmaatschappij is. "Het behoud van cash blijft ook dit jaar cruciaal. En uiteraard zal alles afhangen van de evolutie van de coronapandemie. Als de vaccinatieplannen goed vooruitgaan, wordt ook vliegen weer veilig."Gerber hoopt op een goede zomer. "Mensen willen en moeten vaak vliegen. We verwachten dat de vakantievluchten sneller zullen toenemen dan de zakenreizen. Deze zomer wordt heel belangrijk voor ons."Vooral de vluchten naar Afrika zijn een sterkhouder voor Brussels Airlines. In het zomerseizoen zal de Lufthansa-dochter weer 70 procent van de precoronacapaciteit naar Afrika aanbieden. Vanaf midden juni zullen er ook weer vluchten naar New York en Montreal zijn."Zaventem is in de Lufthansa-groep het uitmuntendheidscentrum voor Afrika", benadrukt CFO Nina Öwerdieck. "Wij doen ook de vluchtplanning voor Afrika voor de Lufthansa Groep. Kinshasa is een van onze meest winstgevende routes. Daarop focussen we, met aanvoervluchten vanuit Europese bestemmingen."Vorig jaar stond vooral in het teken van besparingen. De vloot moest inkrimpen. Er zijn nog dertig vliegtuigen voor de korte en de middellange vluchten, en acht vliegtuigen voor de lange afstanden. 18 procent van het personeel vloeide af. Het doel is 20 procent.Nog eens 256 werknemers verliezen hun baan. Zij werkten op vakantievluchten op de lange afstand in opdracht van de zustervennootschap Eurowings. Die activiteit, die gebeurde vanuit Düsseldorf, wordt stopgezet. "We vinden dat heel spijtig", stelt CEO Peter Gerber. "Maar de economische toestand laat ons geen andere keuze. We zoeken uiteraard een sociaal aanvaardbare oplossing."Bij Brussels Airlines is het nog altijd alle hens aan dek om verliezen te vermijden. "We maken nog geen winst", duidt CFO Nina Öwerdieck. "Maar onze cashpositie blijft solide. We zitten echt goed. Vanaf 2022 lijden we normaal geen verlies meer. Door de hevigheid van de crisis zullen we wellicht wel pas een half jaar later dan voorzien weer winstgevend worden. In 2024 moet de bedrijfswinst 8 procent van de omzet bedragen."Brussels Airlines kreeg vorig jaar een lening van 290 miljoen euro van de Belgische overheid. Daarvan is 190 miljoen euro gebruikt. "Wellicht nemen we de resterende 100 miljoen euro dit jaar op", meldt Nina Öwerdieck. "Over eventuele bijkomende staatssteun lopen geen gesprekken."2021 is ook het jaar van de versnelde integratie van activiteiten in de Lufthansa-groep. Zo is het boekingssysteem vernieuwd. Door de onzekerheid rond reisbeperkingen door de coronapandemie, wordt almaar vaker op het allerlaatste moment geboekt. De groep heeft een digitaal systeem ingevoerd voor het vastleggen van de werkschema's van het vliegend personeel. In b-House, het hoofdkantoor van Brussels Airlines, werken minder mensen. Zij doen telewerk. Ook daarin wordt geïnvesteerd.