De Britse energiegigant BP verkoopt zijn pertrochemische activiteiten aan het Britse chemiebedrijf Ineos voor 5 miljard dollar. Volgens BP is de verkoop 'de volgende strategische stap in het heruitvinden van het bedrijf'. Met de overname komt de volledige site van BP in Geel in handen van Ineos.

Door de verkoop van de "Aromatics en Acetyls"-business, die eind dit jaar rond moet zijn, kan BP zijn plan voor afschrijven van 15 miljard dollar een jaar vroeger dan gepland afronden, klinkt het in een persbericht. De overname moet nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten.

BP stelt in zijn petrochemische activiteiten 1.700 werknemers tewerk in vijftien fabrieken. De meeste fabrieken bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië, en twee in Europa: in Geel, in de provincie Antwerpen, en in het Britse Hull.

Elk jaar produceert BP 9,7 ton aan petrochemische producten. CEO van BP Bernard Looney laat weten dat BP zijn best zal doen om de onzekerheid voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijf liet eerder al weten bijna 10.000 jobs te schrappen, het grootste deel dit jaar, om te evolueren naar een 'sneller en koolstofarmer bedrijf'. Volgens Ineos-oprichter en -voorzitter Jim Ratcliffe 'versterkt de overname van de activiteiten van BP de positie van Ineos in de wereldwijde petrochemie en creëert ze veel potentieel voor de uitbreiding van en integratie met onze bestaande activiteiten'.

Geen ontslagen

Het gaat om de op een na grootste overname ooit voor Ineos. De grootste overname vond plaats in 2005, toen in Ineos voor 9 miljard Innovene overnam, de verzelfstandigde Olefins & Derivates-divisie van BP. Toen werden al drie Belgische filialen van BP overgeheveld naar Ineos: de polyethyleen- en polypropyleenactiviteiten in Lillo, de polypropyleeninstallaties in Geel en de oligomerssite in Feluy.

Met de maandag aangekondigde overname komen de resterende twee derde van de installaties in Geel in handen van Ineos. De ongeveer 400 werknemers in Geel worden allemaal mee overgenomen door Ineos, aldus woordvoerster Nathalie Meert.

In de "aromatics"-afdelingen in Geel wordt een aromatisch zuur geproduceerd dat vooral wordt gebruikt voor de fabricage van polyester, waarvan onder meer petflessen, textiel en brandstofslangen worden gemaakt.

Door de verkoop van de "Aromatics en Acetyls"-business, die eind dit jaar rond moet zijn, kan BP zijn plan voor afschrijven van 15 miljard dollar een jaar vroeger dan gepland afronden, klinkt het in een persbericht. De overname moet nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten. BP stelt in zijn petrochemische activiteiten 1.700 werknemers tewerk in vijftien fabrieken. De meeste fabrieken bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië, en twee in Europa: in Geel, in de provincie Antwerpen, en in het Britse Hull. Elk jaar produceert BP 9,7 ton aan petrochemische producten. CEO van BP Bernard Looney laat weten dat BP zijn best zal doen om de onzekerheid voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijf liet eerder al weten bijna 10.000 jobs te schrappen, het grootste deel dit jaar, om te evolueren naar een 'sneller en koolstofarmer bedrijf'. Volgens Ineos-oprichter en -voorzitter Jim Ratcliffe 'versterkt de overname van de activiteiten van BP de positie van Ineos in de wereldwijde petrochemie en creëert ze veel potentieel voor de uitbreiding van en integratie met onze bestaande activiteiten'.Het gaat om de op een na grootste overname ooit voor Ineos. De grootste overname vond plaats in 2005, toen in Ineos voor 9 miljard Innovene overnam, de verzelfstandigde Olefins & Derivates-divisie van BP. Toen werden al drie Belgische filialen van BP overgeheveld naar Ineos: de polyethyleen- en polypropyleenactiviteiten in Lillo, de polypropyleeninstallaties in Geel en de oligomerssite in Feluy. Met de maandag aangekondigde overname komen de resterende twee derde van de installaties in Geel in handen van Ineos. De ongeveer 400 werknemers in Geel worden allemaal mee overgenomen door Ineos, aldus woordvoerster Nathalie Meert. In de "aromatics"-afdelingen in Geel wordt een aromatisch zuur geproduceerd dat vooral wordt gebruikt voor de fabricage van polyester, waarvan onder meer petflessen, textiel en brandstofslangen worden gemaakt.